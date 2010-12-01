Ставь лайки и следи за новостями
VR---RIF - эксперт для MetaTrader 4
9696
Советник очень грамотно входит в рынок. В его основе мувинги и RSI.
ПАРАМЕТРЫ:
Slip = 50 Проскальзывание
MagicNumber = 227 Магический номер
Lots = 0.1 Лот
FastEMA =15 Период быстрого мувинга
SlowEMA =45 Период медленного мувинга
RSIPeriod =3 Период RSI
Идея заключается в следующем:
Быстрый мувинг пересекает медленный в том же направлении в котором идёт RSI, происходит открытие ордера, при появлении обратного сигнала первый ордер закрывается и открывается в обратную сторону следующий ордер.
Рекомендация после входа на расстоянии 30-50 пунктов стать в безубыточность или в плюс 10-15 пунктов.
Тем самым вы обезапасите себя от ложных сигналов и картинка будет намного лучше нижней.
Это первая версия советника только открытие и закрытие ордеров, если будет спрос то возможны модификации.
ПАРА EUR/USD
Период 1 час
