CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR---RIF - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
9696
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник очень грамотно входит в рынок. В его основе мувинги и RSI.


ПАРАМЕТРЫ:

Slip = 50 Проскальзывание

MagicNumber = 227 Магический номер

Lots = 0.1 Лот

FastEMA =15 Период быстрого мувинга

SlowEMA =45 Период медленного мувинга

RSIPeriod =3 Период RSI

Идея заключается в следующем:

Быстрый мувинг пересекает медленный в том же направлении в котором идёт RSI, происходит открытие ордера, при появлении обратного сигнала первый ордер закрывается и открывается в обратную сторону следующий ордер.

Рекомендация после входа на расстоянии 30-50 пунктов стать в безубыточность или в плюс 10-15 пунктов.

Тем самым вы обезапасите себя от ложных сигналов и картинка будет намного лучше нижней.

Это первая версия советника только открытие и закрытие ордеров, если будет спрос то возможны модификации.

ПАРА EUR/USD

Период 1 час

Картинка с начала 2010 года. Параметры стандартные ......


Уровень безубытка (ProfitLine) Уровень безубытка (ProfitLine)

Отображения линий безубыточности открытых позиций на графике цены.

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Индикатор для определения тренда рынка. Может быть использован в стратегиях следования за трендом.

Ma_of_Day Ma_of_Day

"Динамическая" скользящая средняя.

SpearmanStack_v1.1 SpearmanStack_v1.1

Восемь линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне