Советник очень грамотно входит в рынок. В его основе мувинги и RSI.





ПАРАМЕТРЫ:

Slip = 50 Проскальзывание

MagicNumber = 227 Магический номер

Lots = 0.1 Лот

FastEMA =15 Период быстрого мувинга

SlowEMA =45 Период медленного мувинга

RSIPeriod =3 Период RSI

Идея заключается в следующем:

Быстрый мувинг пересекает медленный в том же направлении в котором идёт RSI, происходит открытие ордера, при появлении обратного сигнала первый ордер закрывается и открывается в обратную сторону следующий ордер.

Рекомендация после входа на расстоянии 30-50 пунктов стать в безубыточность или в плюс 10-15 пунктов.

Тем самым вы обезапасите себя от ложных сигналов и картинка будет намного лучше нижней.

Это первая версия советника только открытие и закрытие ордеров, если будет спрос то возможны модификации.

ПАРА EUR/USD

Период 1 час

Картинка с начала 2010 года. Параметры стандартные ......



