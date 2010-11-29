CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ow1000p - эксперт для MetaTrader 4

Андрей
Просмотров:
10135
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Собственно идея очень проста. Сделка совершается при пересечении ценой скользящей средней. Выдает нехилую прибыль. Работает только на EURUSD, на таймфрейме H1, только в 2010.

Одновременно работает максимум с одной сделкой. Мэджика нет. Я новичок, прошу строго не судить.

Что показал тестер:


Применение:

Тестирование до 2010 показало значительно худшие результаты, так что для реала не рекомендую.

Переменные:

Названия всех переменных разъяснять не буду, так как говорят сами за себя. Если увеличить Second_Bar_Buffer, будет открывать больше сделок, но и риск возрастет. Money_Buffer используется для закрытия сделок, если уменьшить, будет закрывать сделки раньше. SL_1-SL_6 это уровни стоп-лосса при достижении определенных порогов.

AutoTrendAutoFib AutoTrendAutoFib

Draws Trendlines, Fibonacci Fans and Retracements

TRADE_DAY TRADE_DAY

Торговые дни недели.

Скрипты для переноски стопа Скрипты для переноски стопа

3 скрипта для переноски стопа

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Индикатор для определения тренда рынка. Может быть использован в стратегиях следования за трендом.