Описание:

Собственно идея очень проста. Сделка совершается при пересечении ценой скользящей средней. Выдает нехилую прибыль. Работает только на EURUSD, на таймфрейме H1, только в 2010.

Одновременно работает максимум с одной сделкой. Мэджика нет. Я новичок, прошу строго не судить.

Что показал тестер:





Применение:

Тестирование до 2010 показало значительно худшие результаты, так что для реала не рекомендую.

Переменные:

Названия всех переменных разъяснять не буду, так как говорят сами за себя. Если увеличить Second_Bar_Buffer, будет открывать больше сделок, но и риск возрастет. Money_Buffer используется для закрытия сделок, если уменьшить, будет закрывать сделки раньше. SL_1-SL_6 это уровни стоп-лосса при достижении определенных порогов.