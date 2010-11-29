Ставь лайки и следи за новостями
ow1000p - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
Собственно идея очень проста. Сделка совершается при пересечении ценой скользящей средней. Выдает нехилую прибыль. Работает только на EURUSD, на таймфрейме H1, только в 2010.
Одновременно работает максимум с одной сделкой. Мэджика нет. Я новичок, прошу строго не судить.
Что показал тестер:
Применение:
Тестирование до 2010 показало значительно худшие результаты, так что для реала не рекомендую.
Переменные:
Названия всех переменных разъяснять не буду, так как говорят сами за себя. Если увеличить Second_Bar_Buffer, будет открывать больше сделок, но и риск возрастет. Money_Buffer используется для закрытия сделок, если уменьшить, будет закрывать сделки раньше. SL_1-SL_6 это уровни стоп-лосса при достижении определенных порогов.
Торговые дни недели.
Индикатор для определения тренда рынка. Может быть использован в стратегиях следования за трендом.