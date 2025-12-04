Волновой анализ рынка за 04.12.2025 BTCUSD

BTCUSD: SELL 93000, SL 94100, TP 79500.

Только для наших читателей - бонус 26% всем новым клиентам в баланс торгового счета при пополнении от $260. Получить

В течении минувшего торгового дня ничего существенно важного по рассматриваемой торговой паре не произошло. Цена после уверенного роста, приостановила свое движение и весь торговый день протопталась на месте выбирая направление дальнейшего движения.





Рассматриваемый сценария предполагает развитие коррекционной волны 4 поэтому от текущих ценовых значений ожидается движение вниз. Потенциал достаточно хороший, поэтому на это стоит обратить внимание.





Открывать сделки на продажу можно уже по текущим рыночным значениям и удерживать позиции до обновления минимума установленного предполагаемой волной 3, с целью взять движение в рамках ращвития волны 5 of (iii).





Инвестиционная идея: SELL 93000, SL 94100, TP 79500.







