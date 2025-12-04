Волновой анализ рынка за 04.12.2025 BTCUSD

0
40
BTCUSD: SELL 93000, SL 94100, TP 79500.
Только для наших читателей - бонус 26% всем новым клиентам в баланс торгового счета при пополнении от $260. Получить
В течении минувшего торгового дня ничего существенно важного по рассматриваемой торговой паре не произошло. Цена после уверенного роста, приостановила свое движение и весь торговый день протопталась на месте выбирая направление дальнейшего движения.
Рассматриваемый сценария предполагает развитие коррекционной волны 4 поэтому от текущих ценовых значений ожидается движение вниз. Потенциал достаточно хороший, поэтому на это стоит обратить внимание.
Открывать сделки на продажу можно уже по текущим рыночным значениям и удерживать позиции до обновления минимума установленного предполагаемой волной 3, с целью взять движение в рамках ращвития волны 5 of (iii).
Инвестиционная идея: SELL 93000, SL 94100, TP 79500.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте