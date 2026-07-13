CORE INDEX и новые торговые системы

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Привет, друзья!
После 2 недель отпуска я возвращаюсь на MQL5 с новыми результатами моего CORE INDEX и новыми торговыми системами.
Посмотри мое видео чтобы узнать о всех последних новостях! Я подготовил новые торговые системы которые скоро станут доступными на MQL5!
По итогам последних нескольких месяцев самым стабильным и прибыльным торговым ботом ONE MAN ARMY, который на сегодняшний день заработал уже +159% прибыли!
Простыми словами - смотри видео, чтобы узнать обо всех новостях!
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