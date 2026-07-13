CORE INDEX и новые торговые системы

Привет, друзья!



После 2 недель отпуска я возвращаюсь на MQL5 с новыми результатами моего CORE INDEX и новыми торговыми системами.

Посмотри мое видео чтобы узнать о всех последних новостях! Я подготовил новые торговые системы которые скоро станут доступными на MQL5!

По итогам последних нескольких месяцев самым стабильным и прибыльным торговым ботом ONE MAN ARMY, который на сегодняшний день заработал уже +159% прибыли!

Простыми словами - смотри видео, чтобы узнать обо всех новостях!





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