Моя торговля

Обучение трейдингу . Вопросы и ответы...

27 ноября 2025, 06:23
Serqey Nikitin
Теперь по самой теме "Вопросы..."

Примерный список  этих вопросов:

1. "Где подтверждение эффективности Наставника ( Учителя) ?..."

2. Стоимость обучения ?...

3. Признаки , что это не мошенники...

4. Уверенность, что Трейдер умнее всех остальных коллег,  и сможет сам достичь уровня "Успешный Трейдер" , без каких-либо учителей...


Теперь ответы:

1.  Выше есть блог "Прибыльный советник"...

также , можно посмотреть блог  :   К вопросу: «Есть ли примеры, подтверждающие существование безубыточной торговой стратегии?»

или    Прибыльный советник для Вашей оценки ...


2. Цена - договорная..., и эти вопросы в личку.


3. Всегда можно попасть на мошенника, но ...  просто надо научиться анализировать и оценивать получаемую информацию...

Других вариантов НЕТ!


4. Всегда есть очень УМНЫЕ трейдеры, можно сказать - ГЕНИАЛЬНЫЕ..., которые могут самостоятельно решить ЛЮБУЮ задачу...


Выводы: Нужно опираться на свою логику...  Варианты всегда есть ..., и много...  Но выбор основного варианта - это уже не просто так...



#инвестиции, прибыль, стратегия, стабильность, грааль