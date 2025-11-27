Обучение трейдингу . Вопросы и ответы...

Для начала темы - ссылки на родственные материалы:

Обучаю построению прибыльных стратегий

Требования к прибыльной стратегии...

Умные инвестиции

Прибыльный советник

Обучение на FOREX - поиск Учителя или Наставника.





Теперь по самой теме "Вопросы..."

Примерный список этих вопросов:

1. "Где подтверждение эффективности Наставника ( Учителя) ?..."

2. Стоимость обучения ?...

3. Признаки , что это не мошенники...

4. Уверенность, что Трейдер умнее всех остальных коллег, и сможет сам достичь уровня "Успешный Трейдер" , без каких-либо учителей...





Теперь ответы:

1. Выше есть блог "Прибыльный советник"...

также , можно посмотреть блог : К вопросу: «Есть ли примеры, подтверждающие существование безубыточной торговой стратегии?»

или Прибыльный советник для Вашей оценки ...





2. Цена - договорная..., и эти вопросы в личку.





3. Всегда можно попасть на мошенника, но ... просто надо научиться анализировать и оценивать получаемую информацию...

Других вариантов НЕТ!





4. Всегда есть очень УМНЫЕ трейдеры, можно сказать - ГЕНИАЛЬНЫЕ..., которые могут самостоятельно решить ЛЮБУЮ задачу...





Выводы: Нужно опираться на свою логику... Варианты всегда есть ..., и много... Но выбор основного варианта - это уже не просто так...







