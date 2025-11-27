Обучение трейдингу . Вопросы и ответы...

Для начала темы - ссылки на родственные материалы:
Теперь по самой теме "Вопросы..."
Примерный список этих вопросов:
1. "Где подтверждение эффективности Наставника ( Учителя) ?..."
2. Стоимость обучения ?...
3. Признаки , что это не мошенники...
4. Уверенность, что Трейдер умнее всех остальных коллег, и сможет сам достичь уровня "Успешный Трейдер" , без каких-либо учителей...
Теперь ответы:
1. Выше есть блог "Прибыльный советник"...
также , можно посмотреть блог : К вопросу: «Есть ли примеры, подтверждающие существование безубыточной торговой стратегии?»
или Прибыльный советник для Вашей оценки ...
2. Цена - договорная..., и эти вопросы в личку.
3. Всегда можно попасть на мошенника, но ... просто надо научиться анализировать и оценивать получаемую информацию...
Других вариантов НЕТ!
4. Всегда есть очень УМНЫЕ трейдеры, можно сказать - ГЕНИАЛЬНЫЕ..., которые могут самостоятельно решить ЛЮБУЮ задачу...
Выводы: Нужно опираться на свою логику... Варианты всегда есть ..., и много... Но выбор основного варианта - это уже не просто так...