Morgan Stanley запустил основанную на католических ценностях стратегию

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley запустил стратегию, основанную на традиционных католических ценностях, сообщает издание ThinkAdvisor. В банке полагают, что новое предложение позволит клиентам получать доход и при этом не вступать в противоречие с религиозными убеждениями.

Новая стратегия стала частью запущенной в 2012 году платформы, которая состоит из более 130 предложений по инвестированию в проекты, имеющие экологический и социальный эффект. В пресс-релизе банка говорится, что она поможет тем, кто хочет инвестировать, в частности, компаниям, занимающимся строительством доступного жилья и придерживающимся высоких экологических стандартов.

В то же время стратегия избегает компаний, «причастных к дискриминации, кредитованию под чрезвычайно высокие проценты или другой деятельности, не соответствующей католическим ценностям», говорится в сообщении инвестбанка.

В августе индексный провайдер S&P Dow Jones Indices запустил «католический» индекс S&P 500 Catholic Values Index. В него вошли только те компании, деятельность которых не противоречит этическим взглядам Католической церкви на предпринимательство.

Он основан на индексе S&P 500, но не включает компании, производящие вооружения, а также предприятия, использующие детский труд или сотрудничающие с поставщиками, которые его применяют. Кроме того, в индекс не вошли компании, которые проводят аборты или работают с абортивными материалами, производят контрацептивы, создают «развлечения для взрослых», используют в своей деятельности стволовые клетки.















