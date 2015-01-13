Не воспринимайте серьезно январские прогнозы

Издание Financial One приводит мнение аналитика Адама Паркера из банка Morgan Stanley, который уверяет, что новогодние прогнозы делаются слишком оптимистичными и им вообще лучше не верить. К такому выводу Адам пришел, анализируя собственную статистику за последние 39 лет.

По его словам, праздничные прогнозы — пусть они будут даже от самых прожженных финансистов с Уолл-Стрит — они не могут быть адекватными реалиям и очень часто не сбываются.

Скорее всего, их пишут на оптимистичном настрое, вызванном праздничными хлопотами, думает Паркер. Обычно обещают исключительно положительную прибыль, а после января уже начинают обязательно корректировать свои прогнозы. Например, в январе банкиры и инвесторы ждут рост доходов в среднем на 14%, а ближе к концу периода прогнозы уже снижаются до 6%. «За последние 39 лет оценки потенциальной прибыли, озвученные в начале года, оказывались завышенными по крайней мере 32 раза. Это свидетельствует, главным образом, о том, что аналитики были настроены слишком оптимистично», – пишет финансист в обращении к клиентам Morgan Stanley.

Однако Паркер подтверждает, что с начала наблюдений (в 1976 году) на американском рынке акций и в правду наблюдался восходящий тренд, который всегда обнадеживал участников.

Напомню, банк Morgan Stanley озвучил «бычий» прогноз по динамике индекса S&P 500 в 2015 году: банк уверен, что индикатор дорастет до 2275 пунктов.