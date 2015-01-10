Bloomberg: 5 способов заработать сегодня на развивающихся рынках

Чтобы инвестировать сегодня в развивающиеся рынки — нужно быть очень смелым человеком. Независимо от того, как вы себя вели, 2014 год нельзя было назвать радужным. Акции развивающихся рынков закончили уже второй год подряд с 5%-ным снижением. Валюты в среднем снизились до 12-летнего минимума против доллара США. Расходы по займам развивающихся стран выросли выше оценок Казначейства США.

Но погодите сдаваться. Некоторые крупнейшие мировые банки — например, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, UBS AG — составили небольшие списки прибыльных торговых идей для реализации в наступившем году. Некоторые из них предполагают, что инвесторы будут использовать в своих интересах слабость экономических систем развивающихся рынков. Краткую выжимку из этих советов публикует сегодня, например, портал Bloomberg.



Продайте бразильские акции, но вложите капитал в бразильский процентный своп. 12,6%-ная доходность по контрактам процентного свопа с выплатой в 2017 году настолько приятно выглядит, насколько более слабой будет к тому моменту экономика, по рекомендации UBS. Процентная ставка бразильского регулятора не вырастет настолько, чтобы нивелировать эту прибыль, по словам аналитиков банка. Их рекомендация: вложитесь в процентный своп, поднимите там свою прибыль — и не забудьте выйти из бразильских акций.

Продайте южноафриканский рэнд и венгерский форинт. В последнее время рэнд и форинт выглядят особенно уязвимыми, согласно Goldman Sachs. ЮАР изо всех сил пытается поддерживать ежегодный дефицит текущих счетов на уровне $78 млрд, а Венгрия рассчитывает на ослабление форинта, чтобы избежать дефляции. Аналитики советуют: продавайте обе валюты против доллара. Это — одна из основных рекомендаций банка по международной торговле на 2015 год. Напомню, в 2014 году Goldman представила шесть главных идей инвестирования. Пять из них оказались прибыльными.

Купите ценные бумаги Тайваня, Турции и Индии. Эти три развивающихся страны, которые извлекут особенную прибыль из падения цены на нефть. Каждая из них импортирует по крайней мере 80% потребляемого «черного золота». При этом бумаги здесь еще не выросли до такой степени, чтобы полностью отразить подъем своих экономических систем. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что три этих страны к концу года объявят среднюю доходность по своим ценным бумагам в 15%.

Купите индийские облигации. Премьер-министр страны Нарендра Моди обыграл аналитиков Morgan Stanley спустя менее, чем два года после того, как те поместили Индию в список самых уязвимых развивающихся рынков. Инициативы Моди по усилению экономики (включая, например, внедрение цены на энергию, основывающееся на рыночных оценках) обязательно принесут прибыль тем, у кого есть местные бонды. Особенно после того, как в 2014 году они уже вернули 14% в переводе на доллар.

Покупайте индонезийскую и индийскую рупии и бразильский реал против евро.

Денежный займ в евро и инвестирование в валюты, по которым установлена более высокая процентная ставка, обеспечат в этом году хорошую прибыль, по прогнозам аналитиков Barclays. Онп предполагают, что дальнейшее смягчение валютной политики ЕЦБ ослабит евро еще сильнее, и против главных валют, и против развивающихся. Такая инвестиционная стратегия известна как carry trade, и ее основной риск заключается разве что в резком изменении ставки того или иного государства.