Прогноз от Morgan Stanley: золото обвалится до $800 за унцию

В начале недели золотые котировки рухнули моментально на 6%, когда вышел отчет о запасах золота в Китае. Однако, аналитики в Morgan Stanley уверены, что Поднебесная - не главная проблема, а цены на золото вполне могут упасть до $800 за унцию. По их мнению, период стабильности цен на рынке драгоценных металлов подошел к концу. И правда, цены на драгметаллы слишком долго были стабильнее, чем цены на другие сырьевые товары, например, на железную руду.

Но почему сейчас металлы дешевеют? На самом деле, ничего нового эксперты Morgan Stanley не говорят. По их словам, причины падения — это дефляция, ожидания повышения процентных ставок ФРС, урегулирование греческого вопроса и стабилизация китайского фондового рынка, ну и данные о запасах золота в КНР. Последний фактор просто стал решающим для реакции рынка.

Многие аналитики уже сейчас говорят, что золото стабилизируется около уровня $1050 за унцию, но в Morgan Stanley не уверены в этом. Они считают, что повышение ставок в США еще сильнее ударит по ценам,а продажи из резервов центробанков усилят этот процесс. В самом худшем сценарии можно увидеть падение цен на золото до $800 за тройскую унцию.

Сегодня, кстати, золото вновь продемонстрировало большое снижение — во время азиатской сессии фьючерсы на золото с поставкой в августе падали до отметки $1076,20 за унцию. Сейчас, к 12:42 мск, они торговались уже на уровне $1082,10 за унцию, но, судя по динамике на недельном графике, весьма вероятно дальнейшее снижение. Инвесторов еще путает истерия в известных мировых СМИ. Порой кажется, что кто-то ведет умышленную игру против драгоценных металлов, используя все возможные способы.

Абсолютных факторов, которые поспособствовали бы восстановлению котировок золота, пока нет. Да и вообще, падение цен сейчас замечается почти во всех сырьевых товарах.