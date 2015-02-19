Самый опасный в мире банк — американский JPMorgan

Как сообщал вчера Reuters, самую большую потенциальную опасность для мировой финансовой системы сейчас представляет крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. Такая информация есть в докладе Службы финансовых исследований Минфина США.

JPMorgan Chase & Co. признан наиболее рискованным из всего списка исследуемых кредитных учреждений США. Оценка системного риска JPMorgan составляет 5,05% - а чем больше этот показатель, тем выше риск для системы в целом.

Следом за эти банком идет Citigroup (4,27%), затем - Bank of America (3,06%). После этой тройки значатся Morgan Stanley, Goldman Sachs, а лучший результат из большой шестерки Уолл-стрит показал Wells Fargo.

OFR сравнивала банки США с активами более $250 млрд, анализируя данные, собранные Федеральной резервной системой в период до 31 декабря 2013 года. Оценка системного риска считается на основании параметров: размер, сложность структуры банка и международные операции.

Всего в исследовании рассматривались данные о 33 американских банках. «Это банки, крах которых представляет угрозу для международной финансовой системы», — отмечается в исследовании.

JPMorgan — одна из старейших и крупнейших финансовых корпораций в мире.