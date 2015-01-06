Сотрудник Morgan Stanley украл данные о 350 тыс. клиентах

Издание Fox News сообщает, что недавно стало известно о большой утечке персональных данных клиентов из банка Morgan Stanley. Сотрудник этого банка выкрал из компании информацию о 350 тыс. клиентах, данные более 900 из них попали в интернет еще 27 декабря прошлого года.

Однако информация, выложенная на сайте, не сильно навредит клиентам — в сети разместили только их имена и номера счетов. Пароли и номера соцстрахования не опубликовали — их сотрудник хотел продать, поясняют в банке.

По информации от банка Morgan Stanley, деньги со счетов никто не украл. Информацию о личности и должности того сотрудника, который украл персональные данные, компания не оглашает. Известно также, что его уже уволили.