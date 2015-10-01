Стратегия 10 пунктов в день на Форекс достаточно популярна среди трейдеров на валютном рынке. Интерес трейдеров к данной стратегии обусловлен высокой вероятностью взятия профита в размере 10 пунктов.

Многие новички в трейдинге приходят на валютный рынок и сразу ориентируются постичь искусство охоты за большими трендами на 200 – 500 пунктов. Однако, на практике выходит, что большие цели могут быть недостижимы, и новичок разочаровывается в трейдинге. На самом деле, взять 10 пунктов в день намного проще, чем 100 и более. К тому же, и разработать собственную торговую систему, которая бы давала 10 пунктов в день на Форекс, быстрее, чем любую среднесрочную стратегию.

Стратегия 10 пунктов в день на Форекс стала своеобразным лекарством для эмоционально неустойчивых личностей, которые не в силах совладать со своей жадностью. Как вы знаете, в скальпинге, главным побочным эффектом является переторговка. Так вот, десять пунктов для изнеможенного торговлей скальпера – это как 10 капель эликсира здравого смысла.

Представьте, что вы каждый день совершаете 5 – 10 сделок, которые в половине случаев имеют положительный или отрицательный результат. А 10 пунктов в день для вас могут стать началом приближения к стабильности, к системному трейдингу. Если каждый день трейдер будет брать хотя бы десять пунктов, то он уже морально будет укрепляться и плавно двигаться к своей цели.

Чтобы было более понятно, давайте посчитаем в деньгах, сколько будет 10 пунктов в день на Форекс.

Предположим, что вы еще начинающий трейдер, поэтому ваш депозит составляет 10000 у.е. При рабочем лоте = 1, плече 1:100, и торговле на типе торгового счета – Standart, ваша прибыль от одной сделки в десять пунктов будет составлять: 1 лот * 10 у.е. * 10 пунктов = 100 у.е.

То есть, вы за один торговый день зарабатываете 1% от своего депозита. Выходит, что за месяц, при 20 рабочих днях, вы сможете заработать порядка 20% прироста к своему депозиту, фиксируя всего одной сделкой прибыль в десять пунктов. Если учесть, что ваш банк, в котором вы держите свои валютные сбережения, дает вам 1% прироста в месяц на ваш капитал, то выходит, что вы в 20 раз работаете эффективнее банка.

Надеемся, что теперь понятно, почему стратегия 10 пунктов в день на Форекс такая популярная среди трейдеров и до сих пор широко обсуждается на форумах и скайп – чатах.

Теперь давайте более детально разберем условия торговли по стратегии 10 пунктов в день на Форекс.

Чтобы заработать 10 пунктов в день, трейдеры рекомендуют работать по самой ликвидной и самой популярной валютной паре – EURUSD.

Стратегия 10 пунктов в день на Форекс является пробойной скальперской, поэтому требует низкого спреда для открытой позиции. Посудите сами, если охотится всего лишь за десятью пунктами профита, то легче это делать со спредом 0,5 пункта по евро/доллару, чем с 3 пунктами.

Основой заработка по стратегии 10 пунктов в день на Форекс является наблюдение: если валютная пара пробила свой ключевой уровень, то она обязательно пройдет этот уровень на небольшое расстояние. Если не верите, можете сами взглянуть на часовой или четырехчасовой графики валютной пары евро/доллар, и вы увидите, что пробитие уровня происходит на 5 – 15 пунктов.

Для работы по стратегии 10 пунктов в день на Форекс трейдеры рекомендуют использовать часовой график валютной пары евро/доллар.

Дальше, нужно найти максимальную и минимальную цену евро/доллара за предыдущий торговый день и нанести на них горизонтальные линии уровней. Так вы сможете визуально видеть максимум и минимум цены на графике Н1 евро/доллара, а также справа у вас будут видны цены на нанесенных горизонтальных линиях. Линии нам нужны для того, чтобы можно было спокойно переключать график евро/доллара с Н1 на Н4 и D1 и еще раз посмотреть и оценить, насколько для нас эти уровни являются приемлемыми.

После нахождения минимума и максимума предыдущего торгового дня, следует выставить отложенный ордер BUY STOP на 2 – 5 пункта выше верхней горизонтальной линии максимума предыдущего дня, и также поставить отложенный ордер SELL STOP на 2 – 5 пункта ниже линии минимума предыдущего дня.

На наши два отложенных ордера мы сразу же ставим ордера Stop – Loss = 10 пунктов и ордер Take – Profit = 10 пунктов.

Важно учесть, что минимум и максимум предыдущего торгового дня по стратегии 10 пунктов в день на Форекс рекомендуется искать на начало европейской торговой сессии, то есть - с утра.

В конце рабочего дня вы проверяете свои отложенные ордера и те, что не сработали – удаляете.

Какие возможны варианты развития событий:

· Курс валют задевает ваш отложенный ордер BUY STOP и закрывает ордер в профите на десять пунктов.

· Курс валют задевает ваш отложенный ордер Sell STOP и закрывает ордер в профите на десять пунктов.

· Курс валют задевает ваш отложенный ордер BUY STOP и закрывает ордер в убытке на десять пунктов.

· Курс валют задевает ваш отложенный ордер Sell STOP и закрывает ордер в убытке на десять пунктов.

· Курс валют вообще за целый день не доходит до выставленных вами отложенных ордеров, что бывает редко.

· Курс валют задевает оба отложенных ордера, и оба закрываются в плюсе.

· Курс валют задевает оба отложенных ордера, и оба закрываются в минусе.

То есть, финансовый результат дня может быть:

· Плюс 10 пунктов;

· Минус 10 пунктов;

· Плюс 20 пунктов;

· Минус 20 пунктов;

· Нулевой вариант.

Будем реалистами, из 20 рабочих дней, у вас может быть любая серия изложенных выше комбинаций. Самое страшное в стратегии 10 пунктов в день на Форекс – это серия двойных убыточных ордеров, поскольку ее придется отыгрывать дольше.

Давайте еще раз повторим алгоритм работы по стратегии 10 пунктов в день на Форекс:

Шаг 1. Вы проснулись утром, подошли к терминалу МТ4, открыли часовой график евро/доллара.

Шаг 2. Вы нашли минимум и максимум цены евро/доллара за прошлый день и выставили два отложенных ордера: BUY STOP и SELL STOP.

Шаг 3. Вы обязательно поставили на два отложенных ордера стоп и тейк по 10 пунктов.

Шаг 4. Вы ушли на целый день заниматься своими делами.

Шаг 5. Вы вечером пришли, и посмотрели, какой получился результат. Отложенные ордера на ночь не оставляем, поэтому, не сработавший отложенный ордер обязательно удаляем.

Преимущества работы по стратегии 10 пунктов в день на Форекс:

· Экономия вашего времени, вы ведь в рынке не более 5 минут для того, чтобы выставить отложенные ордера.

· Стабильность и системность работы.

· Относительно приемлемая прибыль, если сравнивать с депозитами банков.

Недостатки работы по стратегии 10 пунктов в день на Форекс:

· Возможна нулевая прибыль, или даже минусовый финансовый результат за месяц, при условии, что евро/доллар стоит во флэте.

· Не всегда часовой график евро/доллара отражает вероятность пробития уровней, иногда лучше работать на М15, или на Н4. Все зависит от волатильности рынка.

Таким образом, мы с вами рассмотрели популярную стратегию 10 пунктов в день на Форекс. В результате, вы поняли все преимущества и недостатки взятия 10 пунктов в день.