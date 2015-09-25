Дайджест 21.09-25.09: Почему скандал Volkswagen и BMW угрожает экономике всей Европы

1
1 514
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Экономика всей Европы под угрозой после скандала Volkswagen с фальсификацией тестов на содержание вредных выбросов.
- MQL5 Blogs: Скандал вокруг Volkswagen в вопросах и ответах
- Meduza: Два плохих сценария. Скандал в Volkswagen угрожает экономике всей Европы: Wired
- Интерфакс: Чем скандал Volkswagen обернется для автомобилестроителей
- Интерфакс: Риск от скандала Volkswagen стал для Германии опаснее греческого кризиса
- Вести Экономика: Volkswagen для Германии опаснее Греции
- РИА Новости: ACEA: скандал с Volkswagen не отразится на всей автопромышленности
- Интерфакс: Как Volkswagen потерял треть капитализации за два дня
- BBC News: Американцы и без Volkswagen не любят дизель
- Ведомости: Дизельный скандал затронул BMW
- Euronews: Автомобили SEAT были также оборудованы мошенническим ПО “Фольксвагена”
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- MQL5 Blogs: Лучшие инвестиционные идеи на 2016 год: советы экспертов
- Euronews: Два из трех “китов” мирового фондового рынка перешли в режим ожидания
- РИА Новости: Источник: правительство РФ обсуждает антикризисный резерв на 2016 год
- РИА Новости: Дворкович: спад ВВП России в 2015 году может составить 3,5-4%
- РБК: ЦБ предсказал продолжение спада экономики в течение нескольких кварталов
- Вести Экономика: Юдаева: спад может продолжиться
- Вести Экономика: СП: госдолг России растет, регионы тонут в долгах
- РБК: Импортозамещением не спасешься: зачем России пробиваться на внешние рынки
- Коммерсант: Ни роста, ни инфляции. В борьбе с ценами Банк России рассчитывает на ограничения тарифов
- Вести Экономика: В октябре миллионы людей окажутся за чертой бедности
- Deutsche Welle: Оптимизм россиян снижается, рейтинг Путина - пока нет
Новости валютного рынка:
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: в ожидании пробоя ключевых разворотных уровней
- MQL5 Blogs: Рекордные темпы роста показал бразильский реал в паре с долларом
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 25 сентября
- РИА Новости: Динамика курсов валют. Сентябрь 2015
- MQL5 Blogs: Где все наличные деньги? Тайна исчезнувших долларов, евро и фунтов
- Интерфакс: Минфин предложил давать до 2 лет исправительных работ за криптовалюты
- MQL5 Blogs: Будущее мировых центробанков - в биткоине?
Новости сырьевого рынка:
- Reuters: Цены на нефть растут за счет повышенного спроса в Китае
- Коммерсант: Иранские нефтяники заступают на ударную вахту. К середине следующего года они должны увеличить экспорт нефти в два раза
- РБК: Греф назвал «реальный» диапазон цен на нефть в ближайшие 10 лет
- РБК: Новак пообещал рост цен на бензин из-за новых сборов с нефтяников
- Вести Экономика: "Сырьевой царь": не покупайте золото за доллары
- Вести Экономика: В РФ вывели сорт пшеницы с урожайностью 132 ц/га
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- РБК: Кладбище единорогов: когда лопнет венчурный пузырь
- Коммерсант: Обещания малому бизнесу все тверже. Коллегия ФАС зафиксировала слабые результаты его поддержки
- РБК: Не слезая с иглы: нефть и газ обеспечили 98% прибыли российских компаний
- РБК: «Альфа-Групп» купит онлайн-банк у Raiffeisen
- РБК: Усманов получит «СТС Медиа» с пятикратной скидкой к прошлогодней цене
- Вести Экономика: Ростех и "Ростелеком" стали партнерами
- Euronews: Total сокращает объём инвестиций
- РИА Новости: Источник: правительство не видит проблем у большинства авиакомпаний
- Коммерсант: НКО проверили на этичность. Transparency International изучила прозрачность российских организаций
- Вести Экономика: ИТ-компании Китая и США налаживают отношения
- Интерфакс: Продажи iPhone 6s стартовали в 10 странах мира
- Вести Экономика: Через Samsung Pay прошло $30 млн всего за месяц
- Вести Экономика: Компаниям не хватает кадров в области IT-маркетинга
- Вести Экономика: Caterpillar уволит 10 тыс. сотрудников
- Euronews: Bosch: за параметры наших устройств отвечает Volkswagen
Главное в мире:
- Reuters: ФРС готова повысить ставки в этом году - Йеллен
- Интерфакс: Отток капитала из Китая в августе стал максимальным в истории
- Вести Экономика: В Японии снова дефляция, а Китай в зоне риска
- Вести Экономика: Макрон: еврозоне нужны реформы
- MQL5 Blogs: Банк Норвегии снизил ставку до рекордного уровня, чтобы спасти экономику от падающей нефти
- Deutsche Welle: Эксперты: Миграционный кризис испортил потребительские настроения немцев
- Euronews: Греция: новая попытка “Сиризы”
- Deutsche Welle: Украина начала реструктуризацию госдолга
- РБК: Лондон отобрал у Нью-Йорка звание главного финансового центра мира