Дайджест 21.09-25.09: Почему скандал Volkswagen и BMW угрожает экономике всей Европы
Аналитика и прогнозы

Дайджест 21.09-25.09: Почему скандал Volkswagen и BMW угрожает экономике всей Европы

25 сентября 2015, 11:56
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Экономика всей Европы под угрозой после скандала Volkswagen с фальсификацией тестов на содержание вредных выбросов.

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Новости валютного рынка:

Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

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