Дайджест 21.09-25.09: Почему скандал Volkswagen и BMW угрожает экономике всей Европы

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Новость недели: Экономика всей Европы под угрозой после скандала Volkswagen с фальсификацией тестов на содержание вредных выбросов.



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