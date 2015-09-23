Будущее мировых центробанков - в биткоине?

Хотите знать, о чем задумаются руководители главных центробанков мира в ближайшие несколько лет? Тогда вам стоит заглянуть на страницу Банка Англии и прочитать там кое-что.

Итак, в 2008 году, когда финансовый кризис действительно начал кусаться, а США начали скользить в рецессию, ФРС предоставила удобный сценарий маневров, которые можно было бы использовать для спасения экономики. Бен Бернанке еще в 2002 году в своей речи «Дефляция: как убедиться в том, что она не произойдет?» рассказал все, что нам нужно знать о нулевых процентных ставках, о количественном смягчении и о том, как всё это может спасти мир.

Перенесемся в день сегодняшний. Некоторые самые умные финансисты предупреждают о новой рецессии. 5 триллионов долларов легких денег до сих пор не предотвратили угрозу дефляции, поскольку мировая экономика почему-то не реагирует на стимулирование так, как прописано в теоретических пособиях. Энди Холдейн из Банка Англии написал речь, которая может оказаться дорожной картой по следующим приключениям денежно-кредитной политики.

«Как низко ты можешь пасть?» — спросил Холдейн, главный экономист Банка Англии, на прошлой неделе во время деловой встречи в Северной Ирландии. За этим вопросом последовало почти 7000 слов, в которых Холдейн исследует текущую головоломку (нулевая процентная ставка почему-то несет в себе больше проблем, чем прописано в учебниках), рассматривает, что особенного в сегодняшней ситуации (развивающиеся рынки приобрели особую важность), критикует предлагаемые решения (дальнейшее количественное смягчение становится вопросом финансовым, а изменение инфляционных ожиданий разрушает доверие инвесторов) и предлагает некоторые радикальные решения (отменить бумажные деньги (!!!) и принять некоторые формы биткоина).

Текущее состояние мировой денежно-кредитной политики действительно уникальное. Холдейн считает, что 40% мировых центробанков имеет ставку менее 1%, две трети — ниже 3%, и 80% - ниже 5%. И мы еще не говорим про страны, которые вообще ввели отрицательные ставки (а есть и такие).

Холдейн говорит, что это проблема. Чем ближе к нулю затраты по займам, тем меньше возможности есть сократить их, когда экономика нуждается в срочном толчке. Спады происходят каждые 3 — 10 лет, и центробанки должны иметь запас прочности, чтобы противодействовать им.

Удвоение целевого показателя инфляции с 2% до 4% было бы одним способом для получения этого запаса. Но Холдейн говорит, что это приводит к рискам для центробанков, даже если цель будет отражать реальный экономический фон, а не смутный эталон.

«Сознательно спускать лодку с якоря и пообещать вновь пришвартовать ее ближе к северу — это риск увести денежный курс в неизвестность. После таких сдвигов инфляционные ожидания сильно размываются.»

Если повышение целевого уровня инфляции — не вариант бороться с проблемами, то, возможно, имеет смысл сделать количественное смягчение повседневным инструментом, а не экстренной мерой? Холдейн заявил: экономические модели показывают, что QE, от которого ожидают добавки 1% ВВП, реально увеличивает его в среднем на 0,3% на протяжении года.

QE является особенностью сегодняшнего экономического пейзажа, но она не может продолжаться вечно.

ФРС, которая всегда декларировала, что устанавливает денежно-кредитную политику исключительно для своей собственной экономики и не касается остального мира, на прошлой неделе сохранила ставки без изменений. Это стало подтверждением того, что политика ФРС выходит за пределы географических границ США. И у Холдейна есть убедительное объяснение, почему.

Развивающиеся рынки — это примерно 60% мирового производства на основе покупательного паритета, по сравнению с 40% в конце 1990-х гг. Они отвечают примерно за 40% мирового торгового оборота (по сравнению с 25%). Они выпускают 13% всех облигаций в мире (по сравнению с 7%) и 14% всех акций (по сравнению с 8%). Сбои в столь важных экономиках усложняет для ФРС задачу по избежанию ловушки ликвидности нулевых ставок и возвращение к нормальным затратам по займам. Так что Холдейн предполагает, что без восстановления в развивающихся экономиках не стоит ожидать движения ставки ФРС. Также он предположил, что следующим шагом Банка Англии, возможно, должно быть снижение ставки, а вовсе не рост — и вот тут становится интересно, что на это скажет босс Холдейна, Марк Карни.

Самая интригующая часть речи Холдейна — это решение, которое он предлагает в качестве альтернативы повышению инфляционных целей, вечного QE или роста ставки ФРС.

«Теперь становится достаточно ясно, что технологии распределенной оплаты, воплощенные в биткоине, имеют реальный потенциал. Принцип поддержки валюты правительством может осуществляться не только в бумажном, но и в электронном виде. Препятствия на пути к осуществлению этой идеи, конечно же, есть, но их стоит проработать. На первый взгляд, это решает глубокую проблему в денежных экономиках: как восстановить само доверие к валюте в глобальной сети, а ведь без доверия деньги не имеют смысла.»

Холдейн — не первый высокопоставленный чиновник, который предлагает отменить бумажные валюты в пользу blockchain-технологий, лежащих в основе Bitcoin. И именно его энтузиазм по поводу перспективы того, что он называет «большим технологическим скачком центробанков», очень заразительный. Сегодня Холдейн — один из наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы впоследствии сменить Марка Карни в кресле руководителя Банка Англии. Поэтому инвесторы, трейдеры и экономисты — все мы должны обратить внимание на его видение будущего мировых центробанков.



