Лучшие инвестиционные идеи на 2016 год: советы экспертов

Пока Пекин изо всех сил старается «вырулить» подальше от экономического спада и обвала фондового рынка, европейские лидеры ищут решение массовой миграции беженцев с Ближнего Востока, Федеральная резервная система мудро решила отложить ожидаемое повышение процентной ставки. Большинство инвесторов и финансовых советников вздохнули с облегчением, и сейчас потихоньку фондовые игроки возвращаются к поиску идеальных сделок на этом "стареющем" бычьем рынке.

Журнал Forex попросил нескольких редакторов инвестиционных новостей и менеджеров портфелей поделиться своими соображениями о том, какие активы будут лучшими в течение следующих 12 месяцев. Они, в свою очередь, объяснили, почему нужно покупать те или иные акции на американском рынке — данная подборка будет полезна каждому, кто интересуется фондовым рынком.

Джим Обервейс, редактор Oberweis Report рекомендует купить акции IMAX Corporation. IMAX является одной из ведущих технологических развлекательных компаний в мире, специализирующаяся на технологиях изображения и презентаций. У компании есть сеть из 934 театральных систем, работающих в 62 странах (по данным на конец 2014 года, однако потом были подписаны соглашения еще о 118 кинотеатрах), она получает доход за счет продаж и кассовых сборов. Согласно прогнозам, выручка кинотеатров увеличится в 2015 году благодаря нескольким потенциальным блокбастерам (Star Wars: Episode VII, Spectre, и Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II), выход которых намечен на конец этого года. Кроме того, Китай является вторым по величине и скорости роста кинорынком. И IMAX хочет провести IPO на бирже Гонконга в течение следующих 12 месяцев. В прошлом квартале объем продаж компании вырос примерно на 35% - до $107,2 млн с $79,2 млн. год назад.

Другое предложение Джима — акции Arista Networks, которая является ведущим поставщиком облачных сетевых решений. Ее сетевые решения позволяют увеличить производительность, масштабируемость, доступность, дают возможность программирования, автоматизации и наглядности. Программируемость EOS позволила создать набор программных приложений, которые помогают автоматизировать документооборот, сетевую видимость и аналитику. Основные клиенты компании - eBay, Facebook, Microsoft и Yahoo. Во втором квартале Arista увеличила продажи примерно на 42% - до $195,6 млн с $137,9 млн годом ранее.

Джон Букингем, редактор The Prudent Speculator советует приобретать бумаги National Oilwell Varco. Эта компания - мировой лидер в области проектирования, производства и продажи оборудования и компонентов, используемых в нефтяной и нефтегазовой сфере бурения и добычи. Как и другие компании из нефтяного сектора, акции NOV упали в прошлом году более чем на 50%, но она остается доминирующей среди производителей бурового оборудования. Джон верит в долгосрочный рост спроса на энергию в мире, поэтому цены на сырье и акции нефтекомпаний должны еще вырасти. Другая идея - Stage Stores, универмаг, работающий с марками Bealls, Goody’s, Palais Royal, Peebles и Stage в 850 магазинах в 40 штатах. Основное внимание SSI уделяет на потребителей в малых и средних рынках. Акции компании SSI упали более чем на 35% с середины августа, когда компания объявила о прибыли хуже ожидаемой. Но она также объявила, что закроет 90 убыточных магазинов и улучшит в оставшихся магазинах технологий и программы лояльности.

Еще одна идея — акции Physicians Realty Trust, компании недвижимости для системы здравоохранения. Она была создана, чтобы приобретать, разрабатывать, владеть и управлять помещениями для сферы здравоохранения, которые сдаются в аренду для врачей, больниц и системы оказания медицинской помощи. У компании в настоящее время есть 122 объекта недвижимости на общую сумму 4,5 млн квадратных футов и почти 95% из них сданы в аренду. Ее доходы за второй квартал 2015 года составили $29,7 млн, показывая рост на 159%. Другая идея - The Geo Group, ведущий в мире поставщик услуг для исправительных колоний и мест содержания под стражей, имеющий около 106 объектов и 85,5 тыс. мест в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и Южной Африке. Компания специализируется на проектировании, разработке, финансировании и эксплуатации исправительных учреждений. В прошлом квартале компания получила доход в размере $445,91 млн, чистая прибыль - $28,33 млн.

Джон Добож, редактор Forbes Dividend Investor, рекомендует компанию Douglas Dynamics — производителя снегоочистителей. Она имеет сезонный бизнес, но оценка ее доходности в 4,2% делают ее акции отличным активом. Другая идея - Orchids Paper Products, отличный выбор среди производителей товаров широкого потребления. Как ожидается, выручка компании вырастет на 18,8% - до $169,6 млн в этом году.

Тайсик Юн, редактор Forbes, инвестор думает, что надо брать McKesson - крупнейшего дистрибьютора препаратов и оборудования для здоровья и красоты в Северной Америке. Растущий спрос на фармацевтические препараты и умные изобретения приносят стабильный рост прибыли, который составляет примерно 14% ежегодно. Другая идея — Supervalu, один из крупнейших продуктовых оптовых и розничных продавцов в США. Компания прикладывает все усилия, чтобы изменить мерчандайзинг и программы ценообразования в своих неэффективных магазинах.

Ричард Морони, редактор Upside советует искать сделки, не ограничивая область поиска. Отчасти потому, что наилучшие показатели демонстрируют относительную силу в ходе рыночных откатов, поэтому нужно сосредоточиться на том, насколько акции могут вырасти, а не на том, насколько они падали. Совет — купить акции фармацевтической компании Lannett, которая увеличила прибыль на акцию на 42%, выручку - на 23%, до $99 млн, превысив ожидания аналитиков. Lannett получила также поддержку на $42 млн от приобретения Silarx Pharmaceuticals в прошлом квартале. Акции On Assignment упали на 9% в прошлом месяце и были на 16% ниже 52-недельного максимума. Но они все равно выглядят привлекательно с учетом операционного импульса компании - продажи выросли на 11% за 12 месяцев, а операционный денежный поток вырос на 17%. И, наконец, акции Wabash National, производителя полуприцепов, поднялись на 4% в прошлом месяце. Как ожидается, отрасль должна подняться еще в 2015 году на 14%.

Чарльз Карлсон, редактор DRIP Investor, говорит, что испытывает особенную любовь к дополнительному доходу по многим причинам. Он советует акции Baxalta, который производит и продает продукцию в основном для лечения заболеваний гематологии и иммунологии, включая гемофилию. Кроме того, компании недавно сделали предложение о поглощении на сумму чуть более $45 за акцию, но Baxalta пока не согласилась. И вторая идея - Columbia Pipeline Group, дополняющая предприяти NiSource, которая владеет и управляет 15 тыс. миль межгосударственных газопроводов из Нью-Йорка в Мексиканский залив. Она также управляет одним из крупнейших подземных хранилищ природного газа в стране. Ее акции ослабли, но потенциал к росту хороший — сейчас акции растут примерно на 1,9%.