Банк Норвегии снизил ставку до рекордного уровня, чтобы спасти экономику от падающей нефти
Банки

Банк Норвегии снизил ставку до рекордного уровня, чтобы спасти экономику от падающей нефти

24 сентября 2015, 10:33
News
News
0
1 202

Центральный банк Норвегии сегодня принял решение снизить процентные ставки до рекордно низкого уровня и сказал, что может снижать ставки и далее, потому что хочет спасти экономику от падения крупнейшего производителя нефти западной Европы на фоне погружения вниз цен на нефть.

Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов — с 1,00% до 0,75%. Этот шаг прогнозировали всего 7 из 17 экономистов Bloomberg. "Перспективы роста для норвежской экономики ослабли, а инфляция, по прогнозам, будет уменьшатся дальше", - сказал губернатор Ойстейн Олсен в своем заявлении.

После ослабления политики в июне Олсен сигнализировал, что есть 70-процентный шанс, что регулятор выберет другой курс этой осенью. С тех пор цены на нефть упали на 25%, что привело к снижению кроны примерно на 7% по отношению к евро, а инфляция была выше 2,5%. "Мы ожидаем, что рост ВВП материковой части вырастет, но гораздо более медленными темпами, чем мы видели ранее, - сказал Кюрре Аамдал, старший экономист DNB ASA. - Этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить все предложения рабочей силы, поэтому безработица постепенно растет".

Крах цен на нефть уже сказался на экономике — она потеряла $500 млрд. Рост на материковой части замедлился до 0,2% во втором квартале, общий объем сократился на 0,1%. Безработица в настоящее время колеблется около самых высоких показателей с 2006 года, потому что нефтяные компании сократили более 20 тыс. рабочих мест.

Пара EUR/NOK торговалась в 11:28 на уровне 9,4488 (+1,91%), тогда как на закрытии вчера она была на отметке 9,2720. Пара EUR/USD начала падать после объявления решения центробанка Норвегии — до отметки 1,1189.

#нефть, EUR/USD, процентная ставка, экономика, Банк Норвегии, EUR/NOK