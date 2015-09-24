Банк Норвегии снизил ставку до рекордного уровня, чтобы спасти экономику от падающей нефти

Центральный банк Норвегии сегодня принял решение снизить процентные ставки до рекордно низкого уровня и сказал, что может снижать ставки и далее, потому что хочет спасти экономику от падения крупнейшего производителя нефти западной Европы на фоне погружения вниз цен на нефть.

Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов — с 1,00% до 0,75%. Этот шаг прогнозировали всего 7 из 17 экономистов Bloomberg. "Перспективы роста для норвежской экономики ослабли, а инфляция, по прогнозам, будет уменьшатся дальше", - сказал губернатор Ойстейн Олсен в своем заявлении.

После ослабления политики в июне Олсен сигнализировал, что есть 70-процентный шанс, что регулятор выберет другой курс этой осенью. С тех пор цены на нефть упали на 25%, что привело к снижению кроны примерно на 7% по отношению к евро, а инфляция была выше 2,5%. "Мы ожидаем, что рост ВВП материковой части вырастет, но гораздо более медленными темпами, чем мы видели ранее, - сказал Кюрре Аамдал, старший экономист DNB ASA. - Этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить все предложения рабочей силы, поэтому безработица постепенно растет".

Крах цен на нефть уже сказался на экономике — она потеряла $500 млрд. Рост на материковой части замедлился до 0,2% во втором квартале, общий объем сократился на 0,1%. Безработица в настоящее время колеблется около самых высоких показателей с 2006 года, потому что нефтяные компании сократили более 20 тыс. рабочих мест.

Пара EUR/NOK торговалась в 11:28 на уровне 9,4488 (+1,91%), тогда как на закрытии вчера она была на отметке 9,2720. Пара EUR/USD начала падать после объявления решения центробанка Норвегии — до отметки 1,1189.