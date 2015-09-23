Где все наличные деньги? Тайна исчезнувших долларов, евро и фунтов

Вспомните, что происходит, если вы уходите из дома без наличных денег в кошельке. Согласитесь, в наше время это не составляет никакой проблемы? Зачастую можно обойтись даже без пластиковой карты. С телефона мы можем вызвать и оплатить такси, купить чашку кофе или билеты на поезд. В этом году, к примеру, в Великобритании доля сделок, совершенных за наличные деньги, с большой вероятностью упадет ниже 50%. Наличные в основном используются для мелких платежей. Крупные транзакции осуществляются с помощью карт или электронных платежей.

Эндрю Холдейн, главный экономист Банка Англии, говорит о безналичном будущем (об этом сегодня здесь уже писали). Но все же количество наличных денег в обращении, как правило, увеличивается гораздо быстрее, чем национальный доход. Общий объем банкнот в обращении эквивалентен 1000 фунтам на каждого жителя Великобритании (мужчину, женщину и ребенка). В США эта цифра составляет более $2000 на человека. А количество евро в хождении выросло втрое, благодаря эмиссии ЕЦБ.

Внимание, вопрос: где все эти деньги? Нет, не в вашем бумажнике. Даже в Германии или Австрии, где потребители традиционно очень любят наличные деньги, средняя сумма в кошельке у граждан — не более 100 евро. Некоторые из этих денег в ходе дня переходят в кассы магазинов, а в конце дня аккумулируются в банках. Однако денежная наличность, хранящаяся в банковских сейфах, составляет лишь около 10% от общего числа всех имеющихся денег.

Британские социологи не могут обеспечить полной статистики ответов на вопрос «Сколько денег хранится у вас под матрасом?». Они признают, что репрезентативный честный ответ дадут не все респонденты. Однако Банк Англии предполагает, что под матрасами и в чулках у граждан хранится еще около 10% имеющейся наличности. Где остальное?

Треть стоимости евро, имеющейся в обращении, представляет собой 500-евровые банкноты. Однако большинство европейцев сообщают, что практически никогда не видят банкнот такого номинала, и лишь немногие заведения розничной торговли готовы их принимать. Эти банкноты могут пригодиться, к примеру, тем, кто судорожно копит деньги и хранит их под тем самым сакраментальным матрасом. И еще, 500-евровые банкноты, равно как и тысячефранковые, полезны для людей, желающих вывести крупные сделки за пределы банковской системы. Что интересно, Казначейство США и Банк Англии не желают выпускать купюры такого высокого номинала.

Вполне вероятно, что на незаконные сделки и уходит значительная доля валют, находящаяся в обращении. Большинство наличных долларов находятся за пределами США. Вполне вероятно также еще и то, что печать евро создает альтернативу доллару в качестве широко доступной среды незаконного обмена и преступного обогащения.

Некоторые незаконные сделки могут считаться относительно доброкачественными. К примеру, услуги строителей чаще всего оплачиваются наличными. Некоторые, далекие от законности сделки, имеют сомнительную доброкачественность: к примеру, раздел народного имущества между олигархами после распада Советского Союза или обогащение коррумпированных политиков в странах, богатых ресурсами. Определенное количество валюты используется для финансирования терроризма или в качестве вознаграждения в нарко- и работорговле.

Согласитесь, это крайне неутешительное сочетание: объем наличных денег в обращении возрос, а потребность в них (в рамках законной деятельности) снизилась.

Прогресс общества должен идти в безналичную сторону. Идея проста в своей гениальности: цифровая валюта, которая имеет срок годности, может стать как инструментом проведения денежно-кредитной политики, так и эффективным средством борьбы с преступностью.

И кто знает, может быть, еще на нашем веку человека, перевозящего наличные, будут автоматически обыскивать на предмет наличия ножа или отмычки?