Скандал вокруг Volkswagen в вопросах и ответах

Что произошло?

VW пойман на мошенничестве в США: компания фальсифицировала тестирование на загрязнение воздуха. В электронном модуле управления дизельными автомобилями было установлено сложное программное обеспечение. Оно запускало своего рода «образцово-показательный» режим работы в те моменты, когда происходили контрольные замеры атмосферных выбросов. Это позволяло снижать реальные показатели в 10 — 40 раз.

Гром разразился 18 сентября, когда об этом заявил Департамент по охране окружающей среды США. После того, как регуляторы потребовали объяснений, концерну пришлось признаться в том, что автомобили действительно содержали в своей конструкции соответствующие устройства.

Как реагируют в Volkswagen?

Высокопоставленные руководители высказываются довольно часто. Генеральный директор, Мартин Винтеркорн, заявил, что он «глубоко сожалеет» о потерянном общественном доверии и пообещал, что концерн будет в полной мере сотрудничать с регулирующими органами.

VW инициировал внутреннее расследование.

На этой неделе директор североамериканского отделения VW заявил в Бруклине: «наша компания была нечестна» и «Volkswagen полностью облажался». Тем не менее, в пресс-релизе на 21 сентября «маскирующее» устройство все еще позиционируется как «стабилизирующее».

Что грозит концерну?

С 2008 по 2015 гг в США было продано около 482000 дизельных автомобилей VW. Согласно данным Департамента по защите окружающей среды, штраф на каждый автомобиль может составить порядка $37 500. Таким образом, это может означать штраф до $18 млрд.

Может концерн столкнуться и со шквалом гражданских исков. Министерство юстиции США возбудило уголовное расследование на предмет того, намеренно ли компания обманывала контролирующие органы.

Будет ли VW преследоваться за пределами США?

Скандал лавинообразно распространяется по всему миру, и в настоящее время оценивается что около 11 млн автомобилей VW в мире оснащено тем самым «жучком». Сообщается, что европейские власти планируют провести встречу представителей стран блока, чтобы обсудить проблему. Италия и Швейцария — одни из немногих стран, иницировавших собственное расследование. Германия, родина VW, тоже планирует провести дополнительные тесты.

Собственные изыскания начала проводить и Южная Корея: местные регулирующие органы вызвали представителей VW, чтобы обсудить ситуацию.

Станет ли это концом того Volkswagen, который мы знаем?

В своей аналитической записке рейтинговое агентство Fitch говорит, что Volkswagen должен быть в состоянии выплатить потенциальные штрафы в Америке, добавляя, что вряд ли компании придется столкнуться с максимальными 18 миллиардами долларов. Fitch позитивно оценивает финансовую структуру концерна и стабильный рост его денежных потоков.

Во вторник Volkswagen выпустил заявление, в котором говорит о предоставлении 6,5 млрд евро, чтобы покрыть любые расходы на усилия по восстановлению общественного доверия к компании. Озвученная сумма может быть изменена по мере продолжения расследования.

При всем происходящем, ряд аналитиков, похоже, не сомневается в том, что концерн устоит на ногах. Банки, такие, как, к примеру, UBS, утверждают, что они по-прежнему позитивны по акциям Volkswagen, несмотря на большие потери в последние дни. За сегодняшний день акции концерна прибавили 8,16%.

Станет ли Вольфсбург европейским Детройтом?

Пожалуй, нигде в мире развивающийся скандал с Volkswagen AG не ощущается острее, чем в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира компании.

Здесь, в ста милях к западу от Берлина, VW финансирует университет, содержит большой музей и местный футбольный клуб (который занимает не последнее место в европейской футбольной классификации).

Водитель такси, Карстен Раабе, говорит: «Если вы хотите визуализировать городской трафик, он будет выглядеть как пульс, а сердцем будет завод VW. Без Volkswagen этот город и весь прилегающий регион умрет. Мы станем европейским Детройтом».

Сегодня, через 70 лет после того, как Вольфсбург был построен с нуля, чтобы изготавливать огригинальный «народный автомобиль», на заводе VW работает 72000 человек — это 60% всего населения 125000-ного города. Годовой объем продаж компании за последние двадцать лет вырос в четыре раза и сейчас составляет $225 млрд. Безработица в Вольфсбурге составляет 4,9% - это значительно ниже среднего по стране. Если для завода наступят тяжелые времена, то город, который вырос и живет только вокруг этого производства, имеет все шансы тихо замереть.

Полетят ли головы?

Генеральный директор Volkswagen, 68-летний Мартин Винтеркорн, вряд ли сможет удержаться в своем кресле, несмотря на то, что за свое восьмилетнее правление ему удалось удвоить продажи и почти утроить прибыль. В первом полугодии этого года Volkswagen обошел Toyota и стал крупнейшим по продажам автопроизводителем мира.

Ходят слухи, что кресло CEO займет Маттиас Мюллер, руководитель бизнеса по производству спортивных автомобилей Porsche. Большая часть кадровых вопросов, видимо, прояснится в пятницу, когда на встречу соберется совет правления концерна.