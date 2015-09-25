Рекордные темпы роста показал бразильский реал в паре с долларом

В четверг, 24 сентября, бразильский реал завершил сессию рекордным ростом на 5,8% в паре с долларом. Скачок курса произошел на заявлениях главы бразильского центробанка Алешандре Томбини о том, что регулятор готов задействовать любые инструменты для поддержки экономики страны.

Вчера днем в пиковый момент пара USD/BRL торговалась на уровне 4,2439 - после публикации данных по безработице, однако затем резко начала падать и к закрытию сессии курс реала вырос уже до 3,936 за доллар. Такое сильное движение пары стало рекордным за 7 лет.

Однако, аналитики скептически отнеслись к заявлениям главы центробанка Бразилии. "Не думаю, что они в состоянии как-то изменить тенденцию на рынке, - считает аналитик Rabobank Кристиан Лоуренс. - Ни один центробанк мира не сможет противостоять такому обвалу".

С начала года реал потерял в паре с долларом 33%, с начала месяца — 8,5%.