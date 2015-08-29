Сейчас самое время, чтобы Йеллен избавилась от «эффекта Гринспена»

Почему распродажи на рынке могут сделать сентябрьское повышение ставок более убедительным? Федеральная резервная система не говорит о конкретных сроках своего первого за девять лет повышения процентных ставок, ссылаясь только на то, что все зависит от статданных. Но это вовсе не значит, что ФРС будет копаться в отчетах по рабочим местам, росту экономики и уровню инфляции. Вместо этого ФРС сделает то, чем занимаются миллионы других людей в течение последних нескольких недель: посмотрит на фондовый рынок.

Многие инвесторы предположили, что недавние распродажи на рынках от Шанхая до Нью-Йорка точно напугают ФРС и помешают нажать на спусковой крючок повышения ставок во время своего заседания 16-17 сентября. Многие видные аналитики и экономисты явно просят ФРС воздержаться от повышения процентных ставок, чтобы защитить цены акций. Кажется, они по-прежнему горячо верят в "эффект Гринспена". Они уверены, что ФРС всегда будет приходить на помощь рынкам, а ведь бывший глава ФРС Алан Гринспен делал так много раз.

Но мы не вправе винить этих аналитиков, поскольку действительно с 1987 года до сегодняшнего дня ФРС реагировала почти на все рыночные аварии и истерики. Она дала рынкам снижение ставки, провела количественное смягчение и обещает, что политика легких денег будет продолжаться в течение длительного времени, если не останется вообще традицией.

В эту среду президент ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли, казалось, закрыл дверь к повышению ставки в сентябре, когда заявил, что в данный момент повышение ставки в следующем месяце уже не кажется возможным. Трейдеры снизили свои ожидания роста ставок в сентябре до 24%, хотя буквально в середине месяца этот показатель составлял целых 50%. Но Дадли в то же время умудрился заявить, что повышение ставок в сентябре «может стать более привлекательным на момент встречи, если мы получим дополнительную информацию». А какая дополнительная информация сделает решение по ставкам более убедительным? Дадли сказал, что ФРС смотрит на такие экономические данные, как стоимость доллара, цены товаров, риски заражения от Европы, Китая и развивающихся рынков. И, прежде всего, следит за фондовым рынком США.

Спустя пару дней, когда рынки «остыли» после резкого падения, аналитики уже стали говорить, что распродажи на рынках, наоборот, сделали повышение ставок в сентябре еще более вероятным, потому что это дает Джанет Йеллен возможность наконец-то избавиться от наследия Гринспена и привычки рынка, что ФРС всегда будет спасать от всех бед.

Федрезерв ведь и правда хочет поднять ставки не потому, что его экономисты думают, что экономика полностью исцелена после Великой рецессии, не потому, что они думают, что слишком много людей имеют работу, и, конечно, не потому, что они боятся, что инфляция вдруг снова вернулась. Они знают, что по-прежнему слишком много людей находятся без работы, и они знают, как сильны дефляционные давления. Но они думают, что они увидели достаточный прогресс в движении к полной занятости и стабильным ценам, чтобы начать процесс нормализации процентных ставок.

Есть только одна вещь, которая удерживает их — это финансовая нестабильность. Даже «голубиные»политики ФРС, такие как Дадли, думают, что повышение ставок сейчас непреодолимо, потому что они боятся, как бы эти необычайно низкие процентные ставки в течение чрезвычайно длительного времени не стали привычкой и поводом для самоуспокоения бизнес-лидеров, инвесторов и потребителей. Они беспокоятся о разжигании финансовой нестабильности, которую ФРС трагически пробудила в конце 1990-х, в 2005 и 2006 годах. Короче говоря, они хотят поднять ставки, чтобы убить "эффект Гринспена".

Чиновники предупреждают, что некоторые оценки фондового рынка слишком высокие и такие цены не оправданы фундаментальными факторами. На самом деле, коррекция на рынках США даже приветствуется. ФРС не против, если Dow упадет, потому что это накажет самодовольных игроков и потому что распродажи эти будут относительно организованными. Не будет никакой паники на Уолл-стрит.

Если рынки будут вести себя аккуратно в период с настоящего времени и до 17 сентября, то есть хороший шанс, что ФРС все-таки будет повышать ставки хотя бы на четверть пункта. Но если распродажи продолжатся или какие-то другие факторы напугают лидеров и заставят их отложить свои планы, то весьма возможно, что регулятор вновь отложит повышение.

Хорошей новостью для ФРС является то, что компании понимают риски, но способствуют тому, чтобы экономика продолжала «залечивать раны». Предпринимательский сектор (за исключением добывающей нефтепромышленности) заставляет деньги работать, они строят заводы и магазины, покупают оборудование, а средства вкладывают в исследования и разработки. Если предприятия продолжат делать это, то экономика и рынки будут чувствовать себя очень хорошо.