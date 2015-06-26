Официальный провал QE: Швеция не справилась с главной задачей

Наверное, уже все эксперты и аналитики напугали мир о том, как опасны программы количественного смягчения, хотя еще пару лет назад об этом писали только самые смелые экономисты. Но вот появилось подтверждение — пример Швеции официально говорит о том, что QE не может выполнить даже свое основное предназначение.

Да, действительно, многие эксперты ведь предупреждали, что выкуп облигаций центральными банками приведет к быстрому падению ликвидности. Но попытки ФРС, ЕЦБ, Банка Японии поначалу привели к "фантомной" ликвидности, акции росли до рекордных уровней без каких-либо фундаментальных причин. Сегодня все основные мировые финансовые СМИ и серьезные ученые говорят о крахе ликвидности на рынке облигаций. К примеру, стратег из Citigroup Мэтт Кинг пишет, что полное отсутствие ликвидности на рынке облигаций - результат вмешательства центрального банка. Но пока никто не спешит решать эту проблему, потому что куда бОльшую опасность представляет влияние политики количественного смягчения на сами центральные банки.

Смотрите сами. В теории основной механизм QE должен снизить доходность облигаций, потому что инвестору должно быть интересно покупать более рисковые активы — акции, например. И это работало, пока объемы были небольшими, но как только QE выходит за определенные границы, дополнительные покупки облигаций приводят уже к постоянному росту доходности. Может ли такое быть? Да, и это уже произошло - Швеция первой в мире столкнулась с феноменальной ситуацией, когда программа количественного смягчения привела к заметному росту доходности гособлигаций.

По словам главного экономиста Danske Bank, финансовые условия вообще вышли за рамки общепринятой динамики: "Валюта и доходность двигаются в неправильном направлении. Банк Швеции хотел снизить доходность и опустить курс кроны, но недавно они начали показывать противоположную динамику. Это стало проблемой", - сказал он. Еще в апреле доходность 10-летних облигаций Швеции была на уровне 0,2%, а в начале этой недели показатель поднялся до 1,1%. По пятилетним бумагам доходность стала 0,4%, хотя два месяца назад была отрицательной. Инвесторы еще могут заработать дополнительные 15 базисных пунктов, если будут держать 10-летние облигации Швеции с рейтингом "ААА" вместо аналогичных бумаг Германии.

И все это потому, что на рынке РЕПО нет доступных активов из-за программы QE от центробанка Швеции. Дефляция неизбежна, говорят эксперты: к проблемам с QE добавляется еще и проблема динамики курса кроны. С начала программы покупки облигаций курс шведской кроны укрепился более чем на 4% к евро, на 5% - к кроне Норвегии и на 3% - к доллару. И вот уже снижаются импортные цены, а центробанк уже не может ничего сделать для предотвращения дефляции.

В итоге получилось, что количественное смягчение привело к полностью противоположным результатам, а Банк Швеции вообще сам себя загнал в угол. Как отмечают экономисты, такое будущее грозит многим развитым экономикам, если центральные банки не пересмотрят свою политику. И, скорее всего, для Швеции уже слишком поздно что-либо предпринимать.