Дайджест 22-26 июня: Главные события, от продовольственного эмбарго до греческой драмы и ее влияния на рубль

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Новость недели: Россия продлила на год и жесточила продуктовое эмбарго. Кто кого переигрывает в войне санкций?



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