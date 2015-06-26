Дайджест 22-26 июня: Главные события, от продовольственного эмбарго до греческой драмы и ее влияния на рубль
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Дайджест 22-26 июня: Главные события, от продовольственного эмбарго до греческой драмы и ее влияния на рубль

26 июня 2015, 12:13
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Россия продлила на год и жесточила продуктовое эмбарго. Кто кого переигрывает в войне санкций?

Обзор ключевых событий этой недели: экономика, финансы, инвестиции, власть

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