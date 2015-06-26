Дайджест 22-26 июня: Главные события, от продовольственного эмбарго до греческой драмы и ее влияния на рубль

0
830
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Россия продлила на год и жесточила продуктовое эмбарго. Кто кого переигрывает в войне санкций?
- РБК: Запретный плод: какие продукты снова попали под эмбарго
- РБК: Глава Минсельхоза прокомментировал возможное эмбарго на вино и конфеты
- BBC Russian: Ткачев: Россия пока не готова к запрету вина с Запада
- Коммерсант: Импортозащемление. Российское производство уже не компенсирует снижения ввоза иностранных товаров
- Известия: В Госдуме предлагают ввести санкции против Coca-Cola и Pepsi
- РБК: Год без еды: какие продукты россияне не увидят на полках
Обзор ключевых событий этой недели: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Deutsche Welle: Евгений Гонтмахер: Без реформы государства из кризиса не выйти
- BBC Russian: Экономист Буклемишев: никаких реформ сейчас не получится
- Interfax: Минфин подготовил законопроект о размере акцизов на трехлетку
- Interfax: Число жалоб в Роспотребнадзор на финансовые услуги за год выросло на 52%
- Interfax: "Силу Сибири" со стороны Китая начнут строить 29 июня
- Коммерсант: Белый дом счел ТОР уместным. На Дальнем Востоке созданы первые территории развития
- Коммерсант: Пенсионная инфляция страшнее обычной. Социальный блок продолжит искать средства на полную индексацию выплат 2016 года
- Коммерсант: Правительство спроектировало бюджет. Пенсии проиндексируют по докризисным прогнозам инфляции
- Forbes: Как ученый из Черноголовки научил метан и водород не взрываться. Изобретение Вилена Азатяна могло бы предотвратить катастрофу на АЭС Фукусима
- Forbes: От Берлина до Панамы: в каких городах стоит инвестировать в недвижимость
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Долговое рабство в XXI веке — реальность
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков, прогнозы, аналитика
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 26 июня
- Interfax: Рубль снизился при открытии торгов в пятницу
- Forbes: Вездесущий доллар: на что рассчитывать валютным спекулянтам
- РБК: Экономисты пересмотрели негативный сценарий для курса рубля
- РБК: Поменьше эмоций: почему укрепления рубля в 2015 году не будет
- Вести Экономика: Юань покоряет лондонский Сити
- Коммерсант: Валютные резервы развивающихся стран тают на глазах. Это может ослабить их способность отреагировать на поднятие ставки ФРС
- MQL5 Blogs: Следующие две недели — решающие для нефтяного рынка
- MQL5 Blogs: Аналитики: Brent вряд ли подорожает в третьем квартале 2015 года
- Вести Экономика: Для нефти наступает ключевой момент
- MQL5 Blogs: Китай откроет юаневый фиксинг золота в Шанхае
- MQL5 Blogs: Страх пузырей: как подготовиться к урагану на фондовом рынке?
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Крупный бизнес делает ставку на личные контакты. РСПП исследовал пути взаимодействия бизнеса и власти
- РБК: Не отрезайте здоровую ногу: главные ошибки бизнеса в кризис
- Reuters: Газпром не исключает проекты СПГ в Иране
- Interfax: "Газпром" стал крупнейшей по капитализации компанией на сингапурской бирже
- Reuters: Газпром планирует листинг в Гонконге не ранее 2016 года
- Вести Экономика: "Роснефть" запросила 89 млрд руб. из ФНБ на "Звезду"
- РБК: ВТБ направит на дивиденды 2250% от прибыли
- Вести Экономика: S&P: компании мира массово объявляют о дефолте
- Коммерсант: Перемены со скоростью бренда. Иностранные компании не спешат покидать Россию
- Forbes: Из Индии со смартфоном: как компания Micromax покоряет российский рынок
- РБК: $3,7 млрд на сланцах: как американка сделала состояние на бизнесе мужа
- Forbes: Сорвать банк: резиденты «Азов-Сити» могут стать миллиардерами
- Forbes: Александр Акопов: «Я считаю любые инвестиции в кино рискованными»
- Коммерсант: Takata извинилась за подушки безопасности. Компания хочет создать фонд для выплаты компенсаций
- BBC Russian: Apple ответила на претензии певицы Тейлор Свифт
Главное в мире
- Reuters: Киев ужесточил риторику накануне встречи с кредиторами и МВФ
- РБК: FT выяснила секретные источники валютной выручки КНДР
- Deutsche Welle: Меркель: Встреча Еврогруппы 27 июня по Греции будет решающей
- Deutsche Welle: Деловые круги Германии против "гнилых компромиссов" с Грецией
- Вести Экономика: Последует ли Греция примеру Аргентины?
- MQL5 Blogs: Мнение: настоящая угроза еврозоне — не Афины, а Лиссабон
- Вести Экономика: Швеция: первый официальный провал QE в истории
- MQL5 Blogs: Забудьте о ФРС: разговоры о подъеме ставок в Великобритании накаляют рынок
- BBC Russian: Британия и ЕС: долгая дорога в Европу
- Вести Экономика: В ЕС выслушают Британию, но принципами не поступятся
- BBC Russian: Глава МВД Франции приказал закрыть сервис такси UberPOP
- Вести Экономика: Инфляция в Японии замедлилась в мае
- Вести Экономика: Почему ралли китайского рынка не поможет экономике
- Forbes: Не Майдан: почему Ереван вышел на улицы