Аналитики: Brent вряд ли подорожает в третьем квартале 2015 года

Консалтинговая компания Energy Aspects представила мнение своих аналитиков — они уверены, что нефть марки Brent не подорожает в третьем квартале этого года, потому что хранилища в Европе уже практически переполнены, а чтобы сократить избыток топлива на рынке, нужно время. Сегодня к 16:00 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе торговались на уровне $63,12 за баррель.



Bloomberg пишет, что эти же эксперты компании ожидают сокращения добычи только к четвертому кварталу 2015 года. Более того, из-за переизбытка на европейском рынке часть экспортеров может отправить сырье в США, где как раз сокращаются запасы в хранилищах. И это вновь будет давить на мировые котировки.

Завтра выйдут отчеты об изменении уровня запасов топлива в США за неделю, которые являются важным индикатором для участников рынка. По оценкам экспертов, запасы снизились на 1,8 млн баррелей, тогда как неделей ранее показатель уже упал на 2,676 млн баррелей. Сегодня инвесторы могут присмотреться к данным от Американского института нефти, чтобы скорректировать свои прогнозы.