Следующие две недели — решающие для нефтяного рынка

Азиатские торги сегодня шли на удивление спокойно, акции после вчерашнего роста почти не изменились. Цена барреля Brent снова подходит к уровню $65, но скоро ситуация может сильно поменяться. Сегодня вечером внимание рынка будет обращено к отчетам по запасам в США, которые публикует информационное агентство энергетики (отчет выйдет в 17:30 по мск). А вчера Американский институт нефти уже обнародовал свои данные по запасам — по подсчетам аналитиков, они снизились на 3,2 млн баррелей на прошлой неделе — намного больше, чем прогнозировали эксперты (они ожидали снижения на 2,3 млн баррелей). Пока не выйдут официальные отчеты минэнерго, именно последние данные института нефти будут ориентиром для инвесторов. Но есть еще и другие, более важные события.

На следующей неделе главным событием на сырьевом рынке будут переговоры по ядерной программе Ирана. Пока крайняя дата намечена на 30 июня, и если лидеры шести стран найдут компромиссное решение, Тегеран уже скоро сможет начать поставки своей нефти на мировой рынок. По данным экспертов, уже сейчас у Ирана есть 35 крупных танкеров, полных нефти (около 50 млн баррелей), которую можно продавать хоть сейчас. С учетом спекулятивной активности трейдеров, на цены могут повлиять очень быстро и сильно. Надо учесть, что рынок может даже заранее отыгрывать будущие ожидания, если санкции снимут не сразу. Однако, часть аналитиков уверены, что Ирану понадобится около полугода, чтобы добиться значительного роста добычи нефти для экспорта.

Как мы знаем, страны-члены ОПЕК не собираются сокращать добычу, по крайней мере, так заявили лидеры картеля - Саудовская Аравия, например, которая продолжает борьбу с производителями вне ОПЕК и в последнее время постоянно устанавливает рекорды добычи.

Market Watch цитирует мнение экономиста из WTRG Economics Джеймса Уильямса, который уверен, что в случае положительного исхода иранских переговоров нефть может моментально упасть в цене на $5 или $10.



К 10:33 по мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе торговались на отметке $64,61 за баррель, а WTI - на уровне $61,20 за баррель.

