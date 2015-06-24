Мнение: настоящая угроза еврозоне — не Афины, а Лиссабон

Продержав рынки в подвешенном состоянии несколько недель, греки всё-таки выглядят скорее готовыми к сделке, чем нет. Это не исправит ситуацию в Греции, и это не зафиксирует курс евро. Но это вернет системе шаткое равновесие — по крайней мере, до зимы, и это купит обеим сторонам немного времени на то, чтобы сосредоточиться на чем-то еще.

Однако настоящий кризис назревает не на востоке еврозоны, а на западной ее окраине. Португалия — вот тикающая бомба, которая в любой момент может взорваться.

Хотите знать, почему? Потому что у страны накоплено огромное количество долгов, большая часть денег принадлежит иностранцам, а экономика в такой глубокой пропасти, что дефолт здесь — очень вероятный исход событий. Выборы в этом году вполне могут спровоцировать второй португальский кризис, который покажет: проблемы Европы распространяются гораздо глубже отдельно взятой Греции.

Вернемся в 2011 и 2012 годы, когда вспыхнул первый кризис евро и три страны обанкротились.

Из этих трех стран только одна пока еще находится в реанимационном отделении — это Греция. Она пролежит в искусственной коме в течение всего обозримого будущего: дело в том, что греки выглядят вполне готовыми остаться в еврозоне, а Европа, в свою очередь, готова предложить ей достаточно денег, чтобы поддерживать слабое жизнеобеспечение. В этой ситуации рост невозможен. Это своеобразная «зона анти-Златовласки» - вероятно, худший из всех возможных сценариев.

Ирландия, которая всегда была сильнейшей из трех обанкротившихся стран, сейчас снова растет разумными темпами. Этому помогла не еврозона, а прочное восстановление в Великобритании, которая до сих пор является основным экспортным рынком Ирландии.

И, наконец, Португалия. Она не в перманентном кризисе, как Греция, но все же неспособна к устойчивому восстановлению.

На первый взгляд, Португалия выглядит гораздо лучше, чем три года назад. Она уже прекратила жить по программе спасения, после того, как в мае прошлого года были достигнуты целевые уровни экономических показателей, рекомендованные ЕЦБ и МВФ. Экономика начинает снова расширяться, ВВП вырос на 0,4% в последнем квартале, а ежегодные темпы роста достигли 1,5%. Прогнозы выглядят очень радужно: в 2015 году рост составит 1,6%.

И если Португалия действительно сможет встать на ноги, это будет большой победой ЕС и МВФ. Рекомендуемое ими чудовищное сочетание внутренней девальвации и тотальной экономии в Греции выглядит как полный провал, но если Ирландия и Португалия смогут таким образом выбраться из пропасти, репутация обеих организаций может быть спасена. В конце концов, две страны из трех — это не слишком плохо.

Беда — в том, что Португалия не может быть «спасена» в конце концов.

Ее восстановление зыбкое. В основном оно обусловлено ростом потребительских расходов и циклическими всплесками инвестиций. Но экспорт тем временем продолжает падать, а безработица по-прежнему растет. Последние данные показывают 13,7% незадействованной рабочей силы.

Однако самая страшная проблема — долги. По последним данным Евростата, коэффициент долга Португалии вырос до 130% ВВП. И, что особенно тревожно, 70% этого долга принадлежит иностранцам.

Да, есть и другие страны, такие, как Финляндия или Латвия, основная часть долга которых — перед иностранцами, но они в выгодной ситуации, потому что размер этого долга невелик. Другие страны — Италия, к примеру — закредитованы очень сильно, но преимущественно на внутреннем рынке.

Португальцы в этом отношении уникальны: долг огромен, и большая его часть — за рубежом. И — внимание, сенсация — если добавить в уравнение еще и бытовой, и корпоративный суммарный долг, то выходит, что вовсе не Греция, а Португалия — самая закредитованная страна еврозоны. Дело в том, что долг Греции — по большей части государственный.

При этом, пока экономика стабильна, а политическая ситуация внутри страны — устойчива, эта проблема понемногу решается. Но Португалия не имеет такой роскоши. Правоцентристское правительство под руководством Педро Коэльо должно назначить выборы до конца октября. Социалистическая партия Антонио Косты имеет все шансы повторить громкий успех греческой Syriza, и ее предвыборная платформа плывет на одной-единственной черепахе: всё на том же стремлении прекратить политику жесткой экономии бюджетных средств. Если Коста выиграет выборы (а опросы показывают, что это более чем просто вероятно), то темпы экономии бюджета резко замедлятся. Это спровоцирует гнев ЕЦБ и МВФ.

И не будем забывать про испанскую партию PODEMOS, которая в случае прихода к власти (тоже очень вероятного) поддержит своих соседей в Португалии. Еврозона рискует получить своеобразный «тройственный бунтарский союз».

Пока инвесторы не нервничают по этому поводу. А если и нервничают, то очень тщательно скрывают этот факт. Доходность 10-летних португальских облигаций выросла с 1,6% в январе до 2,7% к началу лета, однако она всё еще очень далека от 14% в разгар кризиса. Португальский рынок акций восполнил большинство своих потерь, понесенных во время тотальной волны банкротств частного бизнеса.

Но это не значит, что второго кризиса не будет. Всё это ничего не гарантирует. Все данные свидетельствуют о том, что как только соотношение госдолга к ВВП становится выше 130%, это сигнализирует о большой неустойчивости всей системы. Просто чтобы поддерживать свои долги на прежнем уровне, страна должна обеспечить себе 3%-ный прирост ВВП — и ведь речь даже не идет о погашении этой гигантской суммы! Но даже 3% - это недостижимый пока для Португалии результат.

В какой-то момент все зарубежные держатели португальских долговых бумаг вознамерятся продать их, чтобы хотя бы частично вернуть свои деньги. Как только это произойдет, начнется паника. А поводом для этого вполне могут стать выборы-2015.

Сейчас рынки верят в то, что Грецию удержат от дефолта. Возможно, этого можно достичь. Большинство людей думают, что центр кризиса еврозоны сейчас — это Афины. Но вполне вероятно, что они ошибаются на какие-то 4 000 километров, и настоящий центр находится в Лиссабоне.



