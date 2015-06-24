Страх пузырей: как подготовиться к урагану на фондовом рынке?

Вот уже шесть лет на Уолл-стрит стоит «солнечная» погода, акции постоянно растут и все вроде бы идет хорошо. Но некоторые инвесторы обеспокоены тем, что следующий «дождливый» день может настать в ближайшее время. Акции уже очень дорогие, коррекции не было уже несколько лет, а центральный банк Америки - Федеральная резервная система - может встряхнуть все рынки уже в сентябре этого года.

Единственное место, где можно переждать бурю — это фонд денежного рынка. Именно он считается одним из самых надежных инвестиций, - это куда лучше, чем прятать свои деньги на банковском счете. Вот как это работает: вы вкладываете деньги в фонд, а менеджер фонда инвестирует часть из них в относительно безопасные активы: краткосрочные гособлигации, корпоративные или муниципальные долги. Цель — заставить работать деньги больше, чем если их просто положить на сберегательный счет, и одновременно минимизировать риски — они намного ниже, чем при инвестировании в акции или вложении в большинство облигационных фондов. "Это часто служит заменителем банковского счета", - говорит Тим ​​Хайк, главный инвестиционный директор денежных рынков в Fideltiy.

Большинство людей вкладывают средства в фонды на несколько месяцев, чтобы попытаться сравнить доход с тем, какой они получили бы на счете в банке. Людей привлекают ставки и возможность выиграть больше от изменения процентных ставок ФРС, которое, по мнению многих, произойдет в сентябре.

"Такие фонды стали хорошей альтернативой другим инвестициям в последнее время, - говорит Эстер Шанс, старший портфельный менеджер в Invesco, которая управляет фондами на $68 млрд. - После повышения ставки ФРС наши, безусловно, только выиграют". Повышение ставок сделает две вещи. Во-первых, любое решение регулятора нарушает динамику на фондовом рынке, часто пугает инвесторов и заставляет вкладывать деньги в более безопасные активы. Во-вторых, поднимется интерес инвесторов в заработке на своих сбережениях и облигациях.

Когда ФРС установили процентные ставки около нуля в 2008 году, денежные средства и банковские счета в основном не давали никакого дохода — практически ничего. Но исторически известно, что если ставки становятся выше - как ожидается, и случится в этом году, - денежные средства в фондах получат больше прибыли, чем ваши обычные сберегательные счета в банках.

При выборе фонда эксперты советуют соблюдать несколько ключевых советов. Во-первых, определитесь с типом фонда, в который хотите инвестировать - правительственный, корпоративный или муниципальный. Как правило, правительственный является самым безопасным. Во-вторых, изучите рейтинг фонда — например, у Moody's или Fitch можно увидеть кредитный рейтинг фондов. Если фонду присвоен рейтинг ААА, это означает, что его считают чрезвычайно надежным для вложений. В-третьих, изучите условия вкладов и снятия денег со счета — не везде можно срочно забрать свои деньги, не потеряв доход.

Но учитывайте, что подобные вложения не гарантируют безопасность - в отличие от банковского счета, который застрахован федеральным правительством, инвесторы могут потерять деньги в фонде денежного рынка. Один из самых страшных примеров того, что может пойти не так — это история о деньгах фонда группы «Reserve Fund» в США. Во время Великой рецессии, как рассказывают инвесторы, "доллар сломался" и это означало, что инвесторы получат только 90 центов за каждый $1, который они вложили в фонд. Они потеряли деньги. Почему? Фонд вложил в Lehman Brothers, который не выдержал кризиса и оказался кверху брюхом.

Но с тех пор появилось много новых правил и требований к фондам, особенно после финансового кризиса в 2010 году - Комиссия по ценным бумагам и биржам США сделала движения денежных средств гораздо более прозрачными. Попробуете укрыться от кризисного урагана в таком убежище?