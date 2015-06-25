Забудьте о ФРС: разговоры о подъеме ставок в Великобритании накаляют рынок

Улучшение экономики, укрепление рынка труда и ястребиные комментарии должностных лиц центрального банка - все это происходит в США, но в центре нашего внимания должна быть и Великобритания, где разговоры о росте процентных ставок становятся все громче в последнее время. Мартин Уил, один из самых воинственных членов монетарного комитета Банка Англии, заявил на этой неделе, что страна должна готовиться к повышению стоимости заимствований уже в августе, сообщает Financial Times. Повышение ставок не может быть неизбежным, но для этого есть значительные поводы, как говорят экономисты. Они делают акцент на разнице мнений членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые еще недавно были единодушны в своем решении сохранить ставки на рекордно низком уровне в 0,5%.

Кроме того, условия на рынке труда становятся лучше, чем ожидалось. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что платить рабочим в Великобритании стали больше — зарплаты выросли самыми быстрыми темпами почти за четыре года — всего лишь за последние три месяца. "Есть достаточный импульс на рынке труда в настоящее время и можно предположить, что рост продолжится", - говорит Саймон Фрэнч, экономист в инвестиционной компании Panmure. "Что касается решения по ставке, мы должны смотреть на все, что говорят отдельные члены Банка Англии", - добавил он.

Инфляция, которая сейчас значительно ниже целевых 2% Банка Англии (выросла до 0,1% в годовом выражении в мае), и аналитики говорят, что пока нет никаких давящих факторов, чтобы поднять ставки. Но Уил говорит FT, что рост заработной платы и низкий уровень безработицы указывают на подтягивание рынка труда, и, вероятно, нужен будет ответ, даже если инфляция была низкой дольше, чем ожидалось из-за снижения цен на нефть.

Еще один член Банка Англии, Кристен Форбс в прошлом месяце писал в лондонской Evening Standard, что низкая инфляция — явление временное, и что денежно-кредитная политика должна быть ужесточена, потому что экономика оправилась от финансового кризиса. "В то время как кажется, что картина голосования Комитета разделится вновь в ближайшее время, есть еще время до того момента, когда большинство голосов будет отдано в пользу повышения ставки", сказала Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank. "Тем не менее, сильные данные о заработной плате в сочетании с недавними ястребиными замечаниями от Forbes и сейчас - от Уила усилили спекуляции на рынке о том, что Банк Англии может поднять процентные ставки к концу этого года", - сказала она. Спекуляции по поводу повышения ставок на рынках продолжаются, помогая совершить толчок стерлингу против основных валют на этой неделе.

Тем не менее, аналитики не ожидают, что Банк Англии сделает свой ход раньше Федеральной резервной системы, которая давно уже держит в напряжении рынки — все намекая и намекая, что скоро поднимет базовые ставки. "Я думаю, что они (политики Банка Англии) хотят увидеть сначала действия ФРС, чтобы оценить, какое влияние это окажет на рынки", - сказал Фрэнч. Банк Англии, как и ФРС, сохраняет ставки на рекордно низком уровне с начала мирового финансового кризиса, чтобы поддержать рост.

"Я ожидаю, что Великобритания повысит ставки в феврале - после ФРС, - говорит главный экономист банка Berenberg Bank Хольгер Шмидинг. - Великобритания находится ближе к зоне евро, так что, вероятно, она следит внимательно за тем, что делает ФРС. Есть некий страх, поэтому Марк Карни хочет больше уверенности и решает немного подождать, пока ставки не повысит Федрезерв".