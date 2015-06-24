Видео: Макс Кайзер. Долговое рабство в XXI веке — реальность

Когда-то американский философ Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Человек, обременённый долгами, является рабом». В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие Стейси Херберт и Макс Кайзер выясняют, как люди становятся рабами в ХХI веке, что за «долговые наркотики» придумали корпорации и кому это выгодно.

Ведущие также ищут ответы на вопросы: Для чего банк HSBC планирует уволить 25 тысяч рабочих? Откуда взялся облигационный пузырь и когда он лопнет? Почему американские пенсионеры вынуждены работать? Кроме того, во второй части передачи Макс Кайзер поговорит с известным режиссёром-документалистом Ником Брумфилдом.

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