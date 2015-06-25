Китай откроет юаневый фиксинг золота в Шанхае

К концу 2015 года Китай планирует запустить на Шанхайской Золотой Бирже (Shanghai Gold Exchange, SGE) золотой фиксинг, номинированный в юанях. Таким образом Поднебесная, крупнейший в мире потребитель физического золота, собирается увеличить свое влияние на формирование мировых цен на драгметалл.

Первое публичное заявление об этом было сделано еще в феврале. В четверг 25 июня Шен Ган, вице-президент SGE, заявил: «Мы введем юаневый золотой фиксинг в подходящий момент. Мы надеемся, что это произойдет уже к концу года. Для развития рынка золота у нас есть серьезная политическая поддержка».

Более подробной информации Шен Ган не дал, однако источники Reuters, знакомые с вопросом, сообщают, что одобрение китайского Центробанка на открытие фиксинга ожидается в скором времени.

Учитывая рекордные объемы участия Китая в международной торговле золотом, страна считает, что имеет право влиять на ценообразование на слитки. Потенциальное открытие золотого фиксинга, номинированного в юанях, происходит одновременно с тем, как бенчмарк с вековой историей, лондонский фиксинг, находится под пристальным вниманием международных регуляторов по обвинению в ценовых манипуляциях.

После того, как SGE получит одобрение Народного Банка Китая, он начнет работу по подключению китайских и иностранных банков к фиксингу. Первоначально в проекте примут участие 15 китайских кредиторов. Также биржа ведет переговоры с крупнейшими зарубежными банками. Процесс организационной работы продлится несколько месяцев.

Юаневый фиксинг золота дополнительно усилит позиции Китая на международной экономической арене. Шанхайская Золотая Биржа — крупнейшая в мире по объемам торговли физическим золотом.



