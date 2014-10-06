Как «АвтоВАЗ» зарабатывает больше Porshe: собрать за 55 тыс., продать за 290 тыс.

Все утро новостные ленты пестрят заголовками о том, что себестоимость автомобиля Lada Granta - 55 тыс. рублей, вдаваясь в самые разные рассуждения. Некоторые даже подсчитали: в процентном соотношении получается, что «АвтоВАЗ» зарабатывает больше, чем Porsche.

Стоимость производства одного автомобиля Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» якобы озвучил вице-президент по производству автомобилей и логистике Юг Демаршелье. Это был ответ на один из вопросов сотрудника во время встречи менеджмента с рабочими предприятия. По крайней мере, так сообщает «Известия» и ссылается на несколько источников на предприятии.

По данным издания, Демаршелье озвучил себестоимость автомобиля Granta - 55 тыс. рублей, а себестоимость автомобиля Lada 4x4 (раньше называлась «Нива») - 163 тыс. рублей. На запросы СМИ пресс-служба отказалась давать комментарии: ни опровергать, ни подтверждать эти данные они пока не готовы.

В то же время «АвтоВАЗ» рассказал, из чего складывается себестоимость. На нее влияют все стадии производства конечного автомобиля — от разработок проекта, стоимости сырья, до элементарных затрат на топливо, электроэнергию, воду и т. д. Гарантия тоже входит в себестоимость, а вот НДС и акциз придется заплатить уже покупателю — они войдут в розничную цену.

Интересно, что в автосалонах автомобиль Lada Granta продается минимум за 289 тыс. рублей, а самый дорогой седан в версии Sport - 482 тыс. рублей. Если вычесть себестоимость, НДС, акциз и проценты дилера, то «на руки» предприятие получит 161,6 тыс. рублей за базовый седан. Плюс еще автозавод может сделать возврат НДС за комплектующие, из которых был собран автомобиль. Получается нехилая рентабельность - 300% и более половины (примерно 56%) розничной стоимости Granta идет в бюджет «АвтоВАЗа».

По данным Bloomberg, Porsche зарабатывал в 2013 году в среднем по 18% с автомобиля, а для массовых моделей Volkswagen (Passat, Jetta) этот показатель еще ниже — 2,9% от отпускной цены. Конечно, их подсчеты велись по-другому, аналитики разделили операционную прибыль из отчетности компаний на число проданных автомобилей.

Но не стоит сравнивать «АвтоВАЗ» с иностранными брендами, считают эксперты. Даже несмотря на низкую себестоимость производства и лидерство в рейтинге продаж (247 тыс. проданных машин за январь–август), российский автогигант все еще остается убыточным предприятием. Чистый убыток за прошлый год - 6,9 млрд рублей. В первом полугодии 2014 года чистые убытки сократились до 2,7 млрд рублей. Но не забывайте также, что с начала года на «АвтоВАЗе» несколько раз проходили массовые сокращения рабочих.



Акции "АвтоВАЗ" торгуются на уровне 10,350 руб. за обыкновенную акцию. Небольшой подъем был утром после массовой публикации новостей про компанию.

