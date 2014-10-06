Как «АвтоВАЗ» зарабатывает больше Porshe: собрать за 55 тыс., продать за 290 тыс.

Все утро новостные ленты пестрят заголовками о том, что себестоимость автомобиля Lada Granta - 55 тыс. рублей, вдаваясь в самые разные рассуждения. Некоторые даже подсчитали: в процентном соотношении получается, что «АвтоВАЗ» зарабатывает больше, чем Porsche.
Стоимость производства одного автомобиля Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» якобы озвучил вице-президент по производству автомобилей и логистике Юг Демаршелье. Это был ответ на один из вопросов сотрудника во время встречи менеджмента с рабочими предприятия. По крайней мере, так сообщает «Известия» и ссылается на несколько источников на предприятии.
По данным издания, Демаршелье озвучил себестоимость автомобиля Granta - 55 тыс. рублей, а себестоимость автомобиля Lada 4x4 (раньше называлась «Нива») - 163 тыс. рублей. На запросы СМИ пресс-служба отказалась давать комментарии: ни опровергать, ни подтверждать эти данные они пока не готовы.
В то же время «АвтоВАЗ» рассказал, из чего складывается себестоимость. На нее влияют все стадии производства конечного автомобиля — от разработок проекта, стоимости сырья, до элементарных затрат на топливо, электроэнергию, воду и т. д. Гарантия тоже входит в себестоимость, а вот НДС и акциз придется заплатить уже покупателю — они войдут в розничную цену.
Интересно, что в автосалонах автомобиль Lada Granta продается минимум за 289 тыс. рублей, а самый дорогой седан в версии Sport - 482 тыс. рублей. Если вычесть себестоимость, НДС, акциз и проценты дилера, то «на руки» предприятие получит 161,6 тыс. рублей за базовый седан. Плюс еще автозавод может сделать возврат НДС за комплектующие, из которых был собран автомобиль. Получается нехилая рентабельность - 300% и более половины (примерно 56%) розничной стоимости Granta идет в бюджет «АвтоВАЗа».
По данным Bloomberg, Porsche зарабатывал в 2013 году в среднем по 18% с автомобиля, а для массовых моделей Volkswagen (Passat, Jetta) этот показатель еще ниже — 2,9% от отпускной цены. Конечно, их подсчеты велись по-другому, аналитики разделили операционную прибыль из отчетности компаний на число проданных автомобилей.
Но не стоит сравнивать
«АвтоВАЗ» с иностранными брендами,
считают эксперты. Даже несмотря на
низкую себестоимость производства и
лидерство в рейтинге продаж (247 тыс.
проданных машин за январь–август),
российский автогигант все еще остается
убыточным предприятием. Чистый убыток
за прошлый год - 6,9 млрд рублей. В первом
полугодии 2014 года чистые убытки
сократились до 2,7 млрд рублей. Но не
забывайте также, что с начала года на
«АвтоВАЗе» несколько раз проходили
массовые сокращения рабочих.
Акции "АвтоВАЗ" торгуются на уровне 10,350 руб. за обыкновенную акцию. Небольшой подъем был утром после массовой публикации новостей про компанию.