В России хотят возобновить программу утилизации автомобилей с 1 сентября

Минпромторг с 1 сентября возобновляет программу утилизации автомобилей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства в четверг в Москве.

"Реализовать масштабную программу обновления парка автомобилей с сентября до конца этого года. При условии сдачи старой машины на утилизацию или в случае замены старого автомобиля на новый с доплатой автовладельцы смогут получить через производителей или дилеров скидки при покупке новых автомобилей. Это может достаточно серьезно стимулировать продажи автомобильной техники", - сказал он.

Д.Медведев добавил, что из федерального бюджета на это потребуются дополнительные средства. В этой связи премьер-министр сказал, что надеется, что Минпромторг вместе с Минфином окончательно сформулируют свои предложения.

На программу утилизации автомобилей с 1 сентября до 31 декабря этого года будет выделено 10 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга. Средства будут доводиться до субъектов РФ в виде субвенций в конце этого года.

Программа утилизации автомобилей коснется всех автомашин старше шести лет. "Если автомобиль достиг возраста больше шести лет, то имеется возможность при сдаче его в "trade in" у дилера приобрести со скидкой новый автомобиль. Причем без разницы - сдаешь грузовик и покупаешь легковую, либо наоборот", - сказал Д.Мантуров журналистам в четверг.

Как отметил министр, в рамках программы предполагается реализовать более 170 тыс. автомобилей разных классов. Д.Мантуров пояснил также, что в программе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. "В данном случае мы не делаем разницы между автомобилями как физических лиц, так и юридических", - сказал он.