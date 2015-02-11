Renault приостановит работу московского завода из-за падения спроса

Очередная вынужденная приостановка работы автомобильного завода - у московского Renault («Рено Россия»). Производство прекратится с понедельника, 16 февраля, до начала марта — как выяснила газета «Ведомости», это связано с падением спроса на автомобили.

Представители Renault объяснили свое решение приостановить работу кратко: «Причина — рынок», - сказали они. Газета пишет также, что ключевой причиной, из-за которой работу завода приостановят, стала неполная загрузка мощностей завода на фоне падения рынка. Вторая причина - перенос в прошлом году производства части моделей на завод «АвтоВАЗ».

Дилеры компании Renault говорят, что они не были в курсе о возможной приостановке завода, но падение продаж подтверждают. Это связывают с общим падением спроса на авто, а также с сильным ростом цен — за последние 5 месяцев цены на автомобили Renault выросли на 26%.

В прошлом году продажи Renault в России упали на 7%, а в январе этого года — на 32%. Завод «Рено Россия» не работает в полную мощность — он может производить 188 тыс. автомобилей в год, но выпустил в 2014 году только 150,7 тыс. единиц. Кроме своих моделей завод создал еще 10,833 тыс. кроссоверов Nissan Terrano.

По прогнозам аналитиков, все автозаводы в России будут сокращать производство в этом году. Спрос на легковые авто в 2015 году сократится на 35%, поэтому загрузить полные мощности заводов нереально и нерентабельно.

Прежде о приостановке работы своего петербургского завода заявила General Motors. Ее завод в Санкт-Петербурге не будет работать с 23 марта по 15 мая 2015 года. Остановить работу может также петербургский завод Nissan.

В то же время, «АвтоВАЗ», Hyundai, Toyota, Ford Sollers и «Соллерс» пока не планируют тормозить работу, однако «АвтоВАЗ» уже подтвердил, что продолжит сокращение персонала: в этом году уволят еще 1100 человек.