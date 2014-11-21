"АвтоВАЗ" отзывает автомобили Lada Granta

Автомобильный концерн "АвтоВАЗ" объявил о том, что он отзывает 14 тыс. 659 автомобилей марки Lada Granta в комплектации с ABS, которые были проданы с апреля 2014 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причина, по которой компания отзывает автомобили — это неисправность в сборке: возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления.

Автомобили обещают отремонтировать, при этом установят держатель троса сцепления, чтобы исключить контакт троса с тормозной трубкой. Если обнаружат следы контакта на тормозной трубке, то ее уже заменят на новую.

Весь ремонт в рамках отзыва осуществят бесплатно для автовладельцев.



Сейчас акции компании "АвтоВАЗ" торгуются на уровне 10,64 руб. за акцию (0,47% рост за последний день торгов).

