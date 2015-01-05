"АвтоВАЗ" отправил своих работников на каникулы до 18 января

Сразу после всероссийских новогодних праздников и каникул сотрудники компании "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" отправятся на неделю в корпоративный отпуск. Фактически АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей до 18 января.
"19 января, после новогодних каникул и недельного корпоративного отпуска, завод возобновит работу в обычном режиме", - сообщает Интерфакс со ссылкой на дирекцию по связям с общественностью "АвтоВАЗа".
Ранее компания уже
сообщала, что за новогодними каникулами
на "АвтоВАЗе" последует единый
корпоративный отпуск - с 12 по 18 января.
По мнению руководства, это самый
оптимальный вариант в связи с сезонным
спадом продаж и модернизацией,
запланированной на производстве.
Акции компании "АвтоВАЗ" торгуются на уровне 8,69 руб. за акцию (по данным investing.com) - получили сегодня рост 3,33%.