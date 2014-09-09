Программу утилизации автомобилей отложили до ноября

Программа утилизации автомобилей, которая должна была возобновиться 1 сентября, до сих пор не начала действовать, так как отсутствует соответствующее постановление правительства. Об этом пишут во вторник, 9 сентября, «Ведомости» со ссылкой на представителей автомобильных компаний.

Перезапуск программы утилизации, по информации издания, может состояться в ноябре. По другим данным, это может произойти в течение ближайшего месяца.

В связи с отсутствием госпрограммы некоторые автоконцерны, включая «АвтоВАЗ», «Камаз», ГАЗ, «Соллерс», PSA Peugeot Citroen и Ford Sollers, запустили собственные программы утилизации, по условиям схожие с тем, что было анонсировано ранее министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. Так, при сдаче автомобиля в утиль в сентябре — декабре можно получить скидку на покупку новой машины от 50 000 до 350 тысяч рублей.

Автоконцерны, по словам источников «Ведомостей», рассчитывают на то, что впоследствии государство компенсирует понесенные ими затраты на программы. «С учетом усиливающегося падения продаж автомобилей эти риски оправданны», — отметили источники.

4 августа Минпромторг сообщил о намерении возобновить программу утилизации. Тогда планировалось, что она будет финансироваться не за счет бюджетных средств, а из дополнительных источников. Предполагалось, что помимо автомобилей она распространится на транспортное машиностроение, авиацию и судостроение.

В конце августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что программа начнет действовать 1 сентября и завершится в декабре. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что на программу будет выделено 10 миллиардов рублей.