В АвтоВАЗе планируют новый этап увольнений

Вчера руководство "АвтоВАЗа" уведомило профсоюз предприятия о новом сокращении - 700 сотрудников из числа руководителей, специалистов и служащих (РсиС) будут уволены, заявил председатель профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

Планируется, что сокращения начнутся с середины декабря, отметил Зайцев. Вместе с тем, с 23 сентября на "АвтоВАЗе" начинается намеченное ранее сокращение 2,2 тыс.

"Согласно заявке, направленной 23 июня "АвтоВАЗом" в центр занятости Тольятти, сокращение 2,2 тыс. сотрудников из числа РСиС начинается сегодня. Планируется, что сокращения пройдут до конца текущего года. Нормативная численность после этого составит около 11 тыс. человек", - уточнил Зайцев в интервью "Интерфаксу".

В связи с оптимизацией затрат из-за сокращения продаж автомобилей в России и плохих прогнозов по рынку на текущий год "АвтоВАЗ" до конца года намерен сократить 7,5 тыс. человек. В феврале по соглашению сторон (с выплатой компенсации - пять среднемесячных зарплат) предприятие покинули 1135 человек, в марте (с выплатой четырех среднемесячных зарплат) - 179 человек, в апреле (с выплатой трех месячных зарплат) - 36 человек.