Дайджест 1-5 июня: Главное этой недели, от советов по рублевым сбережениям до инвестиций в искусство

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Курс разворачивается: что делать с рублевыми сбережениями?
- РБК: Разворот курса: что делать со сбережениями в рублях?
- Ведомости: Асимметричные риски: теперь рублю одна дорога – вниз
- Вести Экономика: Силуанов: курс рубля стабилизировался
- Forbes: Улюкаев предсказал курс в 55 рублей за $1 в 2015 году
- Коммерсант: Правила игры переводит из рублей в юани руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев
- Forbes: Успеть до октября: когда юань станет резервной валютой
- MQL5 Blogs: Начинается следующий раунд в валютных войнах
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по экономике РФ; Возврат России в G7; Закон об амнистии капиталов; Инвестиции в искусство
- РБК: Кудрин заявил о «полноценном кризисе» российской экономики
- Коммерсант: "Сейчас мы находимся в эпицентре кризиса". Совладелец группы "Илим" Захар Смушкин о ставках, рубках и экспатах
- Interfax: Набиуллина заявила о сохранении кризисных явлений в экономике
- Коммерсант: Минэкономики переключает скорость падения. Конец рецессии переносится на четвертый квартал 2015 года
- Вести Экономика: Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России
- Коммерсант: В S&P допускают дефолты регионов
- Interfax: Закон об амнистии капиталов одобрен Советом Федерации
- Ведомости: ЦБ возвращается в 2000-е гг. Регулятор намерен увеличить золотовалютные резервы до $0,5 трлн из-за санкций и оттока капитала
- РБК: Меркель назвала «немыслимым» возврат России в G7 в текущих условиях
- Deutsche Welle: Канада: Россия не может вернуться в G8, пока у власти Путин
- Новая Газета: Крышка над головой. Валютные заемщики знают, как свободно государственные институты трактуют законы, которые сами же написали
- Ведомости: Стоит ли инвестировать в произведения искусства?
Новости валютного рынка: Обзор
- Вести Экономика: Росбанк. Коротко о рынках
- Investing.com: NFP: прогнозы крупных банков
- MQL5 Blogs: Евро отходит от вчерашнего максимума
- Вести Экономика: Доллар и евро обновили двухмесячные максимумы
- MQL5 Blogs: Что будет с евро? Спросите у нефти
- Газета.RU: ЦБ: резкое снижение процентных ставок несет риски для валютного рынка и инфляции
Новости сырьевого рынка: Нефть и заседание ОПЕК; Скупка Китаем золотодобытчиков
- Investing.com: Анализ рынка металлов на 5 июня 2015 г.
- Вести Экономика: Китай скупает золотодобытчиков. Кто следующий?
- Коммерсант: Нефть себе дороже. ОПЕК не стремится сократить объем квот на добычу
- MQL5 Blogs: Как ОПЕК навредила глобальным нефтяным корпорациям
- MQL5 Blogs: Попытки России и ОПЕК договориться до сих пор не дали результатов
- MQL5 Blogs: Что ОПЕК будет делать с иранской нефтью?
- Вести Экономика: Иран пытается достучаться до ОПЕК
- Вести Экономика: Индонезия хочет вернуться в ОПЕК
Новости компаний: Рынок носимых гаджетов; Непростые годы банковской системы РФ; "Газпром" и санкции; Беспилотные автомобили против таксистов
- BBC Russian: Microsoft выпустит Windows 10 уже в конце июля
- Вести Экономика: Рынок носимых гаджетов подрос на 200%
- РБК: Сбербанк и ВТБ нашли способ обойти санкции
- РБК: ЦБ назвал число вовлеченных в сомнительные операции банков
- Ведомости: Набиуллина: Банковскую систему ждут непростые годы
- Вести Экономика: Серийные вкладчики: убийцы банков или нет?
- Forbes: После бала: почему разорились подрядчики «строек века»
- Коммерсант: Дешевой нефти трубы не нужны. Российские трубники сокращают производство в США
- Euronews: “Газпром” приспосабливается к санкциям
- Forbes: Долг Худайнатова: латвийский госбанк подал иск против России
- РБК: «Король Уолл-стрит»: как Джейми Даймон заработал миллиард в JP Morgan
- Вести Экономика: Беспилотные автомобили оставят таксистов без работы?
В мире: Прогноз от ЕЦБ; Отложенный платеж Греции МВФ; Концепция "голубой экономики" Китая и стран АСЕАН; Скандал ФИФА
- Euronews: ЕЦБ: экономика восстанавливается, полет нормальный
- MQL5 Blogs: Греция нашла способ, как продлить срок погашения долгов в МВФ
- MQL5 Blogs: Как Уолл-стрит объясняет высокие цены на акции?
- Вести Экономика: Кофи Аннан электрифицирует Африку
- Xinhua: Китай будет вместе со странами АСЕАН осваивать новые сферы сотрудничества в рамках концепции "голубой экономики"
- Xinhua: Японо-филиппинское сотрудничество нацелено на создание хаоса в Южно-Китайском море
- Ведомости: ФБР расследует взлом базы с данными о 4 млн госслужащих США. Вашингтон подозревает Пекин в организации самой масштабной кибератаки на госорганы США
- Interfax: ФИФА заплатила Ирландии $5 млн после поражения от Франции в 2009 году