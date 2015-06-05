Дайджест 1-5 июня: Главное этой недели, от советов по рублевым сбережениям до инвестиций в искусство

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Новость недели: Курс разворачивается: что делать с рублевыми сбережениями?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по экономике РФ; Возврат России в G7; Закон об амнистии капиталов; Инвестиции в искусство



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Нефть и заседание ОПЕК; Скупка Китаем золотодобытчиков



Новости компаний: Рынок носимых гаджетов; Непростые годы банковской системы РФ; "Газпром" и санкции; Беспилотные автомобили против таксистов

