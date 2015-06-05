Дайджест 1-5 июня: Главное этой недели, от советов по рублевым сбережениям до инвестиций в искусство
Аналитика и прогнозы

Дайджест 1-5 июня: Главное этой недели, от советов по рублевым сбережениям до инвестиций в искусство

5 июня 2015, 11:53
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Курс разворачивается: что делать с рублевыми сбережениями?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогнозы по экономике РФ; Возврат России в G7; Закон об амнистии капиталов; Инвестиции в искусство

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Нефть и заседание ОПЕК; Скупка Китаем золотодобытчиков

Новости компаний: Рынок носимых гаджетов; Непростые годы банковской системы РФ; "Газпром" и санкции; Беспилотные автомобили против таксистов

В мире: Прогноз от ЕЦБ; Отложенный платеж Греции МВФ; Концепция "голубой экономики" Китая и стран АСЕАН; Скандал ФИФА

#USDRUB, новости экономики, G7, еженедельный дайджест, инвестиции в искусство