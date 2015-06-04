Попытки России и ОПЕК договориться до сих пор не дали результатов

Как пишет издание The Wall Street Journal, Россия и ОПЕК уже давно пробуют найти "точки соприкосновения", но пока все попытки договориться заканчивались безрезультатно. Борьба за котировки на рынке нефти вынуждает Россию и страны ОПЕК сохранять максимальные объемы добычи, но такая ситуация продолжаться долго не может, потому что низкие цены на нефть очень плохо сказываются на нефтедобывающих странах. Нефть сегодня дешевеет — к 11:18 мск фьючерсы на Brent торговались на отметке $63,31 за баррель (-0,77%), а WTI — на уровне $59,26 (-0,64%).

Страны ОПЕК и Россия уже многим пожертвовали из-за падения нефтяных котировок. С прошлогодних уровней цены на нефть рухнули более чем на 40% (еще в июле 2014 года Brent стоила около $115 за баррель). Как говорили потом аналитики, обвал цен в основном спровоцировал рост добычи сланцевой нефти в США. Из-за снижения цен и страны ОПЕК, и Россия получили резкое сокращение поступлений в бюджет от продажи нефти.

Вообще Россия является очень интересным партнером для ОПЕК, потому что совместные действия с ней помогли бы на треть повысить производительность картеля, а вместе с тем и оказать влияние на мировые рынки. Но пока никакого прогресса в объединении сил не наблюдается - лидеры стран ОПЕК не доверяют российским коллегам, а Россия никогда не хотела привязывать свои уровни добычи к имеющейся в ОПЕК системе квот, потому что во время падения цен на нефть Россия компенсирует дефицит поступлений в бюджет именно увеличением объемов добычи.

Но ведь обеим сторонам нужна высокая цена на нефть. Лучше всего себя, конечно, чувствует Катар, ему достаточно цены на нефть в $65 за баррель, - при такой цене он еще может сбалансировать свой бюджет. А вот половине стран ОПЕК (в том числе Ираку, Ирану, Нигерии и Венесуэле) необходима цена нефти выше $100 за баррель, чтобы их бюджеты стали бездефицитными. К слову, России для этого необходима цена минимум в $80 за баррель.

Предположим, что взаимное недоверие преодолено, и Россия с ОПЕК смогли договориться — как будут контролировать объемы добычи? У ОПЕК есть квота на добычу в 30 млн баррелей в сутки, что дает возможность занимать почти треть мирового рынка. Если Россия присоединится к картелю, то общий объем группы будет превышать 40 млн баррелей в сутки, и это уже более 40% мирового рынка. В таком случае повлиять на цены будет значительно проще, и рынок будет активнее реагировать на любое изменение уровней добычи. Вот поэтому нельзя говорить, что стороны никогда не договорятся — им же обеим это будет выгодно. А пока факт остается фактом — мы мысленно возвращаемся на полгода назад, когда было заседание ОПЕК и когда нефтяные цены резко пошли вниз. В этот раз ОПЕК тоже не станет снижать добычу, не сделает этого и Россия. Борьба за долю рынка продолжится, и это уже плохая новость для американской сланцевой революции.