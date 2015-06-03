Что ОПЕК будет делать с иранской нефтью?

Когда уже казалось, что ОПЕК выигрывает войну с американскими сланцевыми бурильщиками, открылся новый опасный «фронт» - причем, в своих собственных рядах. И это Иран. Саммит ОПЕК, который состоится 5 июня, определит мощность группы, а как раз через три недели станет понятно, чем закончится сделка по ядерной программе Ирана. Правительство в Тегеране говорит, что удачный исход может добавить на рынок почти 1 млн баррелей в сутки из Ирана, такие темпы страна может нарастить в течение шести месяцев после снятия санкций.

Этот миллион баррелей, о котором ОПЕК не беспокоилась раньше, когда принимала решение сохранить свою стратегию (в ноябре прошлого года) — оставить каждому свою долю рынка, чтобы больше надавить на цены, - сейчас начинает пугать рынок. Картель уже перекачивает рекордное количество нефти, чтобы подавить других производителей, но когда Иран вернется в игру, это усилит давление на конкурентов ОПЕК и повысит конкуренцию внутри группы.

"Многие сейчас борются за свои позиции в ОПЕК", - говорит Оле Хансен, глава отдела стратегии в копенгагенском Saxo Bank A/S. - "В Саудовской Аравии растет производство и нет больше никого в ОПЕК, кто мог бы добывать столько же. Если ОПЕК не готовы сократить добычу, чтобы освободить место для Ирана, они должны заставить снизить мощности производителей за пределами группы".

Ожидается, что ОПЕК не станет менять квоты на добычу в 30 млн баррелей, когда страны встретятся в Вене — так считали почти все аналитики и трейдеры Bloomberg в мае. На самом деле, группа увеличивала мощность добычи в течение года, показывая свою решимость не уступать ни одного барреля доли рынка, чтобы конкурировать с другими производителями.

Иран, некогда второй по величине производитель в ОПЕК, а теперь — пятый, намерен полностью "восстановить утраченную долю на рынке нефти", - сказал министр нефти Биджан Намдар Зангане 6 мая в Тегеране. ОПЕК должна учесть повышенную добычу своих стран, заявил он в комментарии агентству Shana в апреле. Тем временем, стратегия ОПЕК, кажется, работает: количество активных американских нефтяных буровых установок упало на рекордные 60% - до 646. Добыча из сланцевых пластов в США упала в мае впервые с февраля 2011 года, а производители снизили на миллиарды долларов свои расходы.

Что касается иранских переговоров — они, в отличие от греческих, идут более-менее рационально. Иран и шесть мировых держав, включая США, Россию и Китай, стремятся завершить к 30 июня обсуждение деталей ядерного соглашения, чтобы обуздать ядерную программу Ирана в обмен на смягчение санкций. Обсуждения возобновились в Вене на этой неделе, и все стороны заявили, что эти переговоры имеют хорошую перспективу. Увеличение производства в Иране и его соседе - Ираке, усилит конкуренцию в ОПЕК для продажи нефти в наиболее быстрорастущие рынки Азии, а также угрожает убить 40%-ное ралли цен на сырую нефть, которое подняло цены с шестилетнего минимума в январе. Нефть Brent, эталон для более чем половины мировых производителей и покупателей, торговалась сегодня на 2,03% ниже — по $64,15 за баррель в 14:41 мск.

Ирак тоже серьезно планирует нарастить объемы добычи и экспорта нефти — в мае страна понемногу восстанавливается после десятилетий войны и санкций. В прошлом месяце зафиксировали рекордные 3,87 млн баррелей в сутки, по данным Bloomberg. Иран в среднем производил 2,8 млн баррелей в день, а раньше было аж до 6 млн (в 1970-х, например). Мировые державы достигли согласия с Ираном в апреле. Если окончательное соглашение будет принято, американские и европейские санкции, вероятно, будут постепенно сокращаться, и это может означать дополнительный рост экспорта из Ирана, хотя это случится и не сразу, как считают аналитики в Societe Generale SA.

Лучший вариант для ОПЕК в случае восстановления добычи Ирана — это удерживать добычу и надеяться, что дополнительные поставки поглотит рост спроса, - говорит Майк Виттнер, руководитель центра исследований нефтяного рынка в Societe Generale в Нью-Йорке. - "К стратегии ОПЕК препятствовать уставшим производителям недорогого сырья добавится разрешение производителям дорогой нефти сократить расходы, бурение и добычу".

Кстати, «выстрел» иранской нефти может поранить рынок еще до того, как страна восстановит свои мощности. У нее есть около 10 млн баррелей на хранении в судах, сказал заместитель министра нефти Рокноддин Джавади недавно в Куала-Лумпуре.