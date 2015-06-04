Начинается следующий раунд в валютных войнах

Аналитики предполагают, что этим летом ФРС США получит доллар, гораздо более сильный, чем остальные мировые валюты. Начинается новый раунд глобальных войн — когда страны манипулируют иностранными валютами, чтобы получить глобальное преимущество. Аналитик Societe Generale Альберт Эдвардс предполагает, что искрой для этого раунда стала японская иена, которая во вторник упала до самого низкого уровня к доллару за последние 13 лет.

Эдвардс, который считается одним из самых «медвежьих» стратегов, прогнозирует, что зашкаливающая программа количественного смягчения, которую сейчас проводит Банк Японии, показывает, что что иена будет слабеть и дальше и «запустит еще один раунд в глобальной валютной войне». Он добавляет, что это может пагубно повлиять на крупнейшую мировую экономику. «Иена утащит вниз и другие региональные валюты. В конкурентной девальвации вынужден будет участвовать и юань. На Западе это вновь запустит страхи дефляции», — пишет эксперт в своей аналитической записке.

Манипулирование резервными уровнями может быть путем, за счет которого центробанк страны может защищаться против валютных флуктуаций — наряду с изменением ключевых процентных ставок и QE. Центробанки часто повторяют, что обменные курсы — не основная цель их политик, а в денежно-кредитном смягчении можно увидеть и другие побочные эффекты.

В последние несколько лет складывается устойчивое ощущение, что страны целенаправленно снижают курс собственных валют. Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега в сентябре 2010 года метко окрестил это явление валютными войнами.

Если страна имеет более сильную валюту, чем ее международные конкуренты, это может привести к дефляционному сценарию с преобладанием дешевого импорта над производством внутри страны. Экономические данные в этом году показывают, кстати, что большинство глобальных экономик отмечают очень слабый рост потребительских цен.

«США и еврозона остаются на волоске от дефляции. Слабая иена может столкнуть их с обрыва, и Китай, в свою очередь, тоже вынужден присоединиться к глобальной валютной войне», — пишет Эдвардс в своей записке.

Но на грани девальвации могут быть не только азиатские страны. Снижается курс евро — на фоне программы скупки активов ЕЦБ. Саймон Деррик, главный валютный стратег-аналитик BNY Mellon, даже отметил в среду в аналитической записке, что норвежский центробанк следит за силой собственной валюты.

Доллар достиг самого высокого с 2003 года уровня по отношению к корзине валют. Казалось бы, ФРС стремится уйти от политики денежно-кредитного стимулирования и нормализовать ее, однако экономисты предполагают, что доллар может быть в этом году снова втянут в «игру на девальвацию».

В своем комментарии на одном из сайтов экономист Нуриэль Рубини заявил, что в мае доллар вступил в валютную войну. «Страх перед обменным курсом» американских чиновников, по его словам, становится все более выраженным.

Аналитики BNY Mellon в своей аналитической записке в мае писали, что ФРС нужно будет переосмыслить идею роста ставок, если действительно есть беспокойство на предмет силы доллара.

Эдвардс из Societe Generale добавляет, что беспокойство о дефляции уже «вживлено» под кожу США, особенно на фоне того, что происходит с иеной. В своей записке на этой неделе он пишет: «Я думаю, что слабость иены станет доминирующим фактором на рынках и в глобальной экономике. Начинается новый этап глобального валютного кризиса».