Евро отходит от вчерашнего максимума

Евро отошел от двухнедельного максимума против доллара в пятницу утром после того, как доходность немецких облигаций снизилась. Инвесторы продолжают бояться долгового кризиса в Греции, а позднее в ходе сессии они ждут доклад о динамике занятости в несельскохозяйственном секторе в США. Итак, к 11.10 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1269. Ранее во время азиатской сессии евро опускался до уровня 1,1191, но после того, как утром вышла позитивная европейская статистика, которая немного уравновесила потери, снова слегка восстановился. Так, объем производственных заказов в Германии прибавил 1,4%, что почти втрое лучше прогнозного значения. Объем промпроизводства в Испании тоже изменился лучше, чем ждали: 1,8% против 1,5%.

Постоянная напряженность по греческому вопросы продолжает давить на евро. Сегодня Афины попросили «склеить» четыре июньских платежа, которые они должны произвести в МВФ, в один и позволить им перевести 1,6 млрд евро единовременно 30 июня. Значит, ближайшая перспектива евро, скорее всего, — постоянные скачки, зависящие от высказываний политиков.



