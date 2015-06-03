Как ОПЕК навредила глобальным нефтяным корпорациям

В прошлом году ОПЕК позволила ценам на нефть обвалиться. В итоге в первом квартале 2015 года заработок крупнейших мировых нефтяных компаний упал на 50%. Некоторые крупные проекты в отрасли заморожены, и весь нефтяной сектор сейчас идет очень трудным путем после многих лет стабильности.

На этой неделе происходит очередная встреча картеля, в рамках которой происходит консультативный саммит глобальных нефтяных компаний и министров ОПЕК. Никто не ожидает, что в пятницу по мановению волшебной палочки наступят хорошие времена. Скорее всего, основное заседание ОПЕК оставит неизменным курс, принятый в ноябре прошлого года. Целевой уровень производства не будет снижен.

Некоторые руководители нефтяных компаний видят впереди тернистый путь с сотнями американских сланцевых производителей на пути, вместо спокойной и твердой руки ОПЕК, которая управляла рынком нефти в прошлом.

«В конечном итоге, не думаю, что сектору пойдет на пользу большая волатильность. Предсказуемость, стабильность цен, думаю, для всех лучше, в том числе и для потребителей», — сказал в интервью Бен ван Берден, исполнительный директор Royal Dutch Shell. — «Фактически, мы можем сказать, что нефтяной рынок, управляемый одной организацией, гораздо проще и легче, чем рынок, который сильно фрагментирован и идет кто в лес, кто по дрова. Мы к этому не привыкли, но мы наблюдаем это именно в данный момент».

Руководители многих крупнейших мировых нефтяных компаний (Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Royal Dutch Shell PLC, Eni SpA, Total SA и BP PLC)собрались на этой неделе вместе с министрами ОПЕК, чтобы обсудить состояние нефтяной промышленности. Обсудить им, без сомнения, есть что: в течение нескольких десятилетий они находились между собой в состоянии неформального партнерства, а сейчас вдруг оказались под грузом новых проблем.

Первая и самая крупная из них — беспрецедентный всплеск производства нефти в США за последние пять лет. Это было обусловлено освоением новой технологии добывания черного золота из сланцевых пластов посредством технологии гидроразывного бурения. Сланцевые месторождения разрабатываются в США, как правило, малыми и средними нефтедобывающими компаниями, а не глобальными корпорациями. Сланцевый бум обеспечил большую часть роста мировых нефтяных поставок. Основная причина упорства руководства ОПЕК в ноябре прошлого года — именно это: картель не видит смысла в сокращении производства, иначе он потеряет свою долю рынка. Даже если на нем и возникнет кратковременный дефицит нефти, его очень быстро «закроют» производители, не входящие в картель (к примеру, США, Россия, Норвегия и другие).

ОПЕК отреклась от своей давней роли «властительницы дум» на нефтяном рынке. Она перестала контролировать цену на нефть и удерживать ее в комфортном диапазоне. Еще в декабре Али аль-Наими, министр нефти Саудовской Аравии, говорил: «Мы отпустили котировки на свободу, пусть теперь их устанавливает сам рынок».

«Отказавшись от своей функции контроля, ОПЕК принялась за демпинг, а это сильно давит на рынок. Международные нефтяные компании, конечно же, испытывают на себе большую нагрузку», — говорит Джин Крейн, научный сотрудник Бейкеровского Института политических исследований в Университете Райс.



С одной стороны, крупные нефтяные компании видят, что их доходы падают из-за удешевления. С другой стороны, отсутствие каких-либо прогнозов от ОПЕК затрудняет планировать крупные долгосрочные инвестиции в сложные высокотехнологические проекты.

Исполнительный директор BP, Боб Дадли, заявил в среду, что стратегия ОПЕК — «хороший способ проверить рынки. Уже недвусмысленно заявлено, что страны с низкой себестоимостью добычи не собираются снижать свое производство, чтобы субсидировать таким образом страны с высокой себестоимостью. Это кажется мне мудрой экономической политикой».

В то время как лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, строго ограничивает доступ международных нефтяных компаний к своим гигантским ресурсам, многие другие члены картеля по-прежнему сильно зависят от того, продолжат ли западные нефтяники инвестировать в их производство. 13%-ное снижение капитальных расходов и 15%-ное снижение бюджетов в 2014 году — вот какими цифрами оценивает Barclays Ltd потери нефтяных компаний. Это представляет угрозу для амбиций Анголы и Ирака по наращиванию добычи. Эти и другие участники ОПЕК опасаются, что доходы в будущем уменьшатся, просто потому что добыча нефти не сможет оставаться на должном уровне.

Устойчивые цены в прошлом позволили международным нефтяным корпорациям решить проблемы налаживания дорогой и сложной добычи в таких местах, как североморский шельф, нефтяные залежи в Канаде, в глубоких водах Мексиканского залива. Некоторые из этих проектов сейчас заморожены.

