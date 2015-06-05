Греция нашла способ, как продлить срок погашения долгов в МВФ

Как сообщает агентство Bloomberg, Греция обратилась к Международному валютному фонду с просьбой объединить четыре платежа, которые страна должна направить фонду в июне, чтобы выплатить сразу всю сумму в конце месяца. Известно, что это предложение направлено фонду греческим центробанком по просьбе правительства страны. Главный пресс-секретарь МВФ Джерри Райс уже подтвердил, что Греция хочет объединить свои июньские платежи по долгу фонду. "Греческие власти проинформировали фонд о своих планах объединить четыре июньских платежа в один, срок погашения которого теперь наступает 30 июня", - заявил Дж.Райс вчера газете The Guardian.

Напомним, в июне Афины должны выплатить МВФ примерно 1,58 млрд евро, а первый платеж должен быть как раз сегодня, 5 июня (около 300 млн евро). Недавно представители МВФ говорили, что по соглашению 1970-х годов страны-участницы «могут попросить об объединении нескольких выплат основного долга, попадающих на один календарный месяц». По информации Bloomberg, за все время был всего лишь один случай применения этой практики - в 80-х годах платежи объединила Замбия.

Кстати, вчера директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард высказала свою уверенность в том, что Греция расплатится с долгами. Она также добавила, что предложение, сделанное европейскими кредиторами в среду и содержащее пересмотренные требования к реформам в Греции, "ясно демонстрирует существенную гибкость со стороны международных учреждений". "Новый план призван смягчить переходный период и облегчить внедрение реформ для народа Греции", - сказала Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне.

Сегодня премьер-министр Греции Алексис Ципрас возобновит переговоры с лидерами государств еврозоны об условиях выделения помощи стране.

На этих новостях пара EUR/USD демонстрирует неуверенный рост — к 8:43 мск она торговалась на уровне 1,1219, хотя ночью падала до отметки 1,1186.