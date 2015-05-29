Дайджест 25-29 мая: Главные события, от последствий скандала ФИФА для экономики РФ до укрепления доллара

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Новость недели: Экономика ФИФА: Что может потерять Россия из-за скандала?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Эффективность российского продовольственного эмбарго; ВВП РФ до 2018 года; Расходы на развитие Крыма



Новости валютного и сырьевого рынков: Почему британский фунт станет популярен; Сланцевый бум против политики ОПЕК; Укрепление доллара и нефтяной подъем



Новости компаний: Тяжелые времена для "Газпрома": суд с "Нафтогазом" и притеснения Норвегии; Влияние политики на бизнес; Доброе имя банков



В мире: "Греческая инфекция" и ее распространение на другие страны; Банк Англии и его проработки на случай выхода страны из ЕС

