Дайджест 25-29 мая: Главные события, от последствий скандала ФИФА для экономики РФ до укрепления доллара

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Экономика ФИФА: Что может потерять Россия из-за скандала?
- BBC Russian: Пресса России: чем грозит России атака на ФИФА?
- inoСМИ: Что может потерять Россия из-за скандала в ФИФА?
- Вести Экономика: Спонсоры FIFA – незаменимых нет
- Euronews: ФИФА может остаться без "Визы"
- Ведомости: Крупнейшие банки оказались вовлечены в скандал с FIFA
- Euronews: Выборы президента ФИФА на фоне скандала
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Эффективность российского продовольственного эмбарго; ВВП РФ до 2018 года; Расходы на развитие Крыма
- РБК: Эффективно ли российское продовольственное эмбарго в войне санкций
- Коммерсант: Тонкости санкций. Новые корпоративные риски озадачивают даже юристов
- Коммерсант: Кризис отступает, но правительство не сдается. Власти не хотят экономить на программах занятости
- Коммерсант: Экономику ждет прирост. Минэкономики оценило ВВП до 2018 года
- Ведомости: У инвесторов есть шанс бесплатно получить земельные участки. Отдать необрабатываемые земли под аграрные проекты предлагает Минсельхоз
- РБК: Расходы на развитие Крыма вырастут до 700 млрд руб.
- РБК: Торговля между Россией и Украиной за год сократилась втрое
- РБК: Россия упала в рейтинге конкурентоспособности IMD впервые за пять лет
- Deutsche Welle: Эксперт: Вот почему рейтинг у России оказался ниже, чем у Украины
Новости валютного и сырьевого рынков: Почему британский фунт станет популярен; Сланцевый бум против политики ОПЕК; Укрепление доллара и нефтяной подъем
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 29 мая
- Ведомости: Форекс-дилеры назовут ЦБ своих владельцев. Регулятор требует с октября раскрыть структуру владения
- MQL5 Blogs: Все полюбят британский фунт, прогнозируют трейдеры
- Reuters: Цены на нефть растут, но снизятся за неделю
- MQL5 Blogs: ОПЕК: сланцевый бум задавить не удается, нефть будет дешевой еще два года
- Вести Экономика: Перенасыщение нефтью – это большой миф
- MQL5 Blogs: Нефть падает: ОПЕК поддержит план Саудовской Аравии и сохранит высокую добычу
- Investing.com: Консенсус-прогнозы по доллару США
- MQL5 Blogs: Из-за укрепления доллара нефть не сможет сильно подорожать
- Вести Экономика: Репатриация золота: Австрия не доверяет Банку Англии
Новости компаний: Тяжелые времена для "Газпрома": суд с "Нафтогазом" и притеснения Норвегии; Влияние политики на бизнес; Доброе имя банков
- MQL5 Blogs: Центробанк РФ: все российские банки подключились к НСПК
- Ведомости: Банки пока не восстановили свое доброе имя. Тем временем вызов им бросают технологические компании
- Ведомости: Сбербанк практически не заработал на кредитовании в I квартале
- Ведомости: На годовом собрании акционерам Сбербанка рассказали о влиянии политики на бизнес
- Коммерсант: ФАС займется «любимыми друзьями из “Газпрома”, РЖД и вообще всеми госкорпорациями»
- Коммерсант: "Газпрому" грозит неблагоприятный прогноз. Минэкономики снова хочет ограничить монополию
- Deutsche Welle: "Газпром" потребует с "Нафтогаза" через суд 8 млрд долларов
- Новая Газета: Норвегия теснит «Газпром»
- Deutsche Welle: "Роснефть" инвестирует 14 млрд долларов в нефтегазовый сектор Венесуэлы
- Interfax: Google представила безлимитный фотосервис Google Photos
В мире: "Греческая инфекция" и ее распространение на другие страны; Банк Англии и его проработки на случай выхода страны из ЕС
- MQL5 Blogs: ЕЦБ предупреждает: есть риск распространения «греческой инфекции» на другие страны
- Вести Экономика: В МВФ признали возможность выхода Греции из евро
- MQL5 Blogs: Почему эти инвесторы все еще верят в Грецию?
- Euronews: Греция: хроника объявленного дефолта?
- BBC Russian: Чтобы остаться в ЕС, британцы ответят "да"
- Xinhua: Нахождение Великобритании в ЕС отвечает интересам обеих сторон -- Ф. Олланд
- MQL5 Blogs: В Великобритании официально объявили о референдуме по выходу из ЕС, фунт упал
- MQL5 Blogs: Банк Англии втайне прорабатывает возможные последствия выхода страны из ЕС
- Deutsche Welle: Госдепартамент: США не намерены срывать ЧМ-2018 в России
Xinhua: Эксклюзив: Китайско-латиноамериканское сотрудничество способствует развитию чистых источников энергии -- министр науки и техники КНР Вань Ган