ЕЦБ предупреждает: есть риск распространения «греческой инфекции» на другие страны

Неспособность достичь соглашения по программе помощи Греции в ближайшее время может сказаться еще больше на доходности облигаций других стран еврозоны, заявил Европейский центральный банк. "Долгие греческие переговоры могут навредить другим заемщикам еврозоны", - заявил ЕЦБ в полугодовом отчете Financial Review во Франкфурте. - "Длительный и неопределенный процесс переговоров между новообразованным греческим правительством и его кредиторами уже не раз вызывал приступы чрезвычайной изменчивости на греческих и европейских рынках».

"Рынок не может полностью сбрасывать со счетов греческую игру, потому что мы не знаем, как она закончится", - говорит Стив Барроу, стратег из Standard Bank в Лондоне. - "Есть риск инфекции, связанный с плохим греческим результатом, хотя мы и надеемся, что такого не будет. По крайней мере, не сейчас".

Однако, на пресс-конференции вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио снизил опасения на финансовых рынках, когда сказал, что Греция в конечном итоге может быть вынуждена выйти из евро, если она не в состоянии будет платить свои долги перед Международным валютным фондом и другими кредиторами. Греческий дефолт не означает, что автоматически все банки страны станут неплатежеспособными, сказал Констанцио, хотя ЕЦБ должен учесть и такой вариант событий в своем анализе состояния финансовых учреждений страны, которая сильно нуждается в «спасательных» кредитах.

Он также отметил, что доля греческих государственных облигаций в общем банковском капитале весьма мала, поэтому даже обесценивание их не сильно навредит греческим банкам и ЕЦБ. Констанцио также сказал, что он убежден: Греция не будет выходить из еврозоны. "Трудно построить повествование, где может произойти совсем крайний вариант", - сказал он. Страна юридически не может быть исключена из валютного блока, отметил он, добавив, что сейчас еще больше выросла доля греческих граждан, которые хотят остаться в евро.

"Основной риск сейчас — это возможность разворота стоимости активов... который вызовет потери капитала и нарушит восстановление, если это случится», - говорит Витор Констанцио.



"Ситуация с финансовой стабильностью в Европе улучшилась", - сказал еще Констанцио. - "Можно сказать, что наша политика работает". Напомним, в марте этого года ЕЦБ начал обширную программу выкупа активов, известную как количественное смягчение, где он будет покупать на 60 млрд евро каждый месяц в основном государственные облигации - до конца сентября 2016 года, чтобы поддержать инфляцию.