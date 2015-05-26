Из-за укрепления доллара нефть не сможет сильно подорожать

Во вторник днем цены на нефть падают из-за сильного доллара и слухах о возможном росте буровой активности в США. К 16:11 мск фьючерсы на Brent с поставкой в июле торговались на уровне $64,38 (-1,75%), а фьючерсы на WTI - на уровне $58,45 (-2,13%). Сегодня курс доллара к основным валютам поднялся до месячного максимума, индекс доллара вырос на 0,66% - до отметки 97,10 к этому времени.

Аналитики считают, что из-за укрепления доллара цены на нефть сейчас не смогут сильно подняться. "Для продолжения роста рынку нефти придется в ближайшее время преодолеть ряд препятствий, число которых увеличивается. В отличие от двух предыдущих месяцев, рост курса доллара повлиял на рынок нефти на прошлой неделе", - говорят в отчете аналитики банка Morgan Stanley.

В США, где начался сезон автопутешествий, и в Азии рост потребления нефти уравновешивается почти рекордной добычей, особенно в странах ОПЕК. Число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось лишь на одну, и, по мнению Goldman Sachs, буровая активность может вновь начать расти при нынешних ценах на нефть. "Мы считаем, что если цены на West Texas Intermediate останутся близкими к $60 за баррель, американские производители повысят активность с учетом улучшения отдачи от вложений", - сказано в отчете Goldman Sachs.

Пара EUR/USD к 16:16 мск торговалась на отметке 1,0906 (-0,66%).