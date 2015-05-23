Банк Англии втайне прорабатывает возможные последствия выхода страны из ЕС

Как сообщила сегодня газета The Guardian, Банк Англии в закрытом режиме изучает вероятные последствия для страны в случае выхода Великобритании из Европейского союза. В материале издания говорится о том, что сотрудники Банка Англии случайно отправили на корпоративный адрес газеты письмо, в котором описываются детали этого проекта.

«Представители Банка Англии секретно изучают финансовые потрясения, которые могут произойти в Британии, если на предстоящем референдуме проголосуют за выход из ЕС», — пишет газета.

В самом письме говорится, что «все средства массовой информации и большинство персонала с улицы Треднидл (где расположен Банк Англии) не должны знать о проводимой работе». Есть слухи, якобы этим проектом занимается лишь небольшая группа сотрудников старшего звена.

В статье также говорится, что в том письме были такие строки: «Если кто-либо спросит о проекте, рабочая группа должна будет ответить, что исследование не имеет ничего общего с референдумом». Однако, представитель Банка Англии на запрос The Guardian ответил, что на самом деле в исследовательском проекте «нет ничего удивительного». Финансовая организация должна учитывать разные факторы в своей деятельности. «Как и в случае с референдумом по независимости Шотландии, мы раскроем детали такой работы в нужное время», — заявил сотрудник Банка Англии.

Надо сказать, что обещание Дэвида Кэмерона организовать референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС было частью предвыборной кампании консерваторов на недавних парламентских выборах, где они одержали оглушительную победу. Кэмерон выдвинул целый ряд требований к Евросоюзу: от восстановления внутреннего миграционного контроля и контроля за выплатой социальных пособий в разных странах до реформирования системы взносов в бюджет ЕС. В ответ на это президент Европейского совета Дональд Туск назвал план Кэмерона по реформированию ЕС «невыполнимой миссией».