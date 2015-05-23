Все полюбят британский фунт, прогнозируют трейдеры

Обеспокоенность о выборах в Великобритании уже прошла, и фунт стал фаворитом валютных стратегов, которые предсказывают его рост до самых высоких уровней против евро более чем за семь лет. Британский фунт только недавно показал крупнейший еженедельный прирост по отношению к единой европейской валюте, а средний прогноз экспертов Bloomberg пророчил ему рост до 70 пенсов за евро в этом году — такой уровень в последний раз видели только в 2007 году. Но рынки вновь обратили внимание на увеличение процентных ставок, помогая фунту восстановить все свои потери за два месяца — прямо после голосования 7 мая.

"Выборы сейчас прошли, это позволяет нам вернуться к пересмотру экономических данных, - говорит Стивен Сайвел, стратег из BNP Paribas SA в Лондоне. - Мы выпустили рекомендацию по торговле: начать строить стратегии со стерлингом. Нам он нравится больше, чем низкодоходные европейские валюты - евро или шведская крона".

Фунт поднялся на 2,2% на этой неделе, а вчера дошел до отметки 71,56 пенсов за евро как раз во время выступления главы банка Англии Марка Карни. Британская валюта на этой неделе упала на 1,4% против доллара - до отметки $1,5498, опять же после выступления Карни. Но, по сравнению с последними двумя неделями, пара даже выросла на 3,8% (особенно с начала месяца), и это неплохой показатель.

Фунт вырастет до 68 пенсов за евро к концу года, предсказывает Сайвел. Он говорит, что трейдеры недооценивают ужесточение политики Банка Англии, которое, по мнению BNP Paribas, будет в феврале 2016 на фоне улучшения данных о заработной плате.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что валюта Великобритании находится сейчас в сильной позиции, и рекомендовали открывать длинные позиции, потому что ставка будет укрепляться по отношению к евро. UBS Group AG, крупнейший в мире денежный менеджер, продает доллар Австралии против фунта своим клиентам.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в пятницу, что слабая инфляция означает то, что политики "помнят о сохраняющемся сопротивлении стерлинга". Рост потребительских цен в стране упал ниже нуля в первый раз за более чем половину столетия. Тем не менее, центральный банк заявил, что ожидает возврата цен к концу года, а данные на этой неделе показали лишь всплеск розничных продаж в апреле.

На этом фоне Royal Bank of Scotland Group Plc говорит, что фунт - лучшая инвестиция среди основных валют. Макнейл Карри, технический стратег Bank of America Corp. в Нью-Йорке, пишет, что инвесторы, которые играют на понижение фунта стерлингов, делают ошибку, и если он не упадает ниже пятинедельного тренда в $1,5484, то валюта намного больше вырастет.

Стив Барроу, стратег из Standard Bank, говорит, что фунт будет на уровне 70 пенсов за евро - и пока останется там. "Выборы подняли фунт, потому что результат был совершенно неожиданным, - говорит Барроу. - Беспорядок среди оппозиционных партий, возможно, и впредь будет поддерживать это движение валюты, тем самым помогая Консервативной партии пожинать плоды от выборов в будущем".