В Великобритании официально объявили о референдуме по выходу из ЕС, фунт упал

Британские власти проведут до конца 2017 года референдум по вопросу о членстве страны в Европейском союзе. Об этом сообщила королева Великобритании Елизавета II в своей тронной речи. Она заявила, что британское правительство «проведет новые переговоры по вопросу об отношениях Великобритании и Европейского союза, а также будет добиваться реформы Европейского союза, с тем чтобы он служил интересам всех его членов». Там же было сказано, что до конца 2017 года проведут референдум по вопросу о том, должна Британия остаться в Европейском союзе или выйти из него.

Получается, планы по референдуму были впервые официально заявлены как один из приоритетов британских властей. Прежде переговоры с ЕС и референдум о возможном выходе из ЕС были лишь предвыборными обещаниями, которые помогли Консервативной партии во главе с Дэвидом Кэмероном победить на недавних парламентских выборах.

Пара GBP/USD сегодня падает - к 12:46 мск она торговалась на уровне 1,5309, снижаясь на 0,32%. Кроме того, на падение фунта оказывает влияние недавний отчет о ВВП страны за первый квартал - он оказался слабее прогнозов: 2,4% вместо ожидаемых 2,5% в годовом выражении.

