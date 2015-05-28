Центробанк РФ: все российские банки подключились к НСПК

Сегодня заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции заявила, что все российские банки, которые работают с Visa и MasterCard, подключены к Национальной системе платежных карт. "Мы перевели все транзакции по картам MasterCard в апреле, и буквально вчера мы завершили полный перевод всех банков по картам Visa", - сказала она.

Совсем недавно представители НСПК говорили, что на 25 мая почти все банки системы Visa подключены к системе, а это 76 банков. Последний, 77-й банк, видимо как раз подключили на днях, потому что в апреле Скоробогатова говорила, что Visa должна перевести на процессинг НСПК 77 банков.

Напомним, Национальная система платежных карт создана в 2014 году и контролируется Банком России. Система планирует начать выпуск собственных карт уже в декабре этого года.